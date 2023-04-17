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В центре Новосибирска сузили улицы — сколько это продлится

Движение ограничат из-за аварийного ремонта теплотрассы

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Движение ограничили на трех улицах в центре города

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В центре Новосибирска сузили улицы Мичурина, Ядринцевскую и Советскую. Как сообщили в пресс-центре мэрии, ограничения связаны с аварийным ремонтом теплотрассы.

В мэрии объяснили, что напротив здания общежития по адресу Мичурина, 5 на 5 метров сузят улицы Мичурина и Ядринцевскую на перекрестке. Ограничение продлится с 15 по 24 апреля.

Кроме того на 4,5 метра сузят улицу Советскую в районе дома № 7 с 17 по 30 апреля.

Ограничения движения связаны с аварийным ремонтом теплотрассы. Работы проводит ООО «НТСК».

Водителей призывают быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее в мэрии сообщили, что движение ограничили на улице Коммунистической. Это сделали из-за ремонта теплотрассы.

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