В центре Новосибирска сузили улицы — сколько это продлится

В центре Новосибирска сузили улицы Мичурина, Ядринцевскую и Советскую. Как сообщили в пресс-центре мэрии, ограничения связаны с аварийным ремонтом теплотрассы.
В мэрии объяснили, что напротив здания общежития по адресу Мичурина, 5 на
Кроме того на 4,5 метра сузят улицу Советскую в районе дома
Ограничения движения связаны с аварийным ремонтом теплотрассы. Работы проводит ООО «НТСК».
Водителей призывают быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее в мэрии сообщили, что движение ограничили на улице Коммунистической. Это сделали из-за ремонта теплотрассы.