СК проверит водителя «Инфинити», который не пропустил скорую к месту ДТП

В Новосибирске следователи начали проверку по сообщению СМИ о водителе автомобиля «Инфинити», который не пропускал машину скорой помощи к месту ДТП на Гусинобродском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
— Следственными органами СК России по Новосибирской области будут тщательным образом изучены все факты, изложенные в СМИ. Следователи проведут комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, — указано в сообщении. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщили в ведомстве со ссылкой на информацию СМИ, водитель машины воспрепятствовал проезду скорой помощи, спешащей к месту ДТП на Гусинобродском шоссе. Машина скорой помощи ехала с включенной сиреной.
Отметим, личность водителя автомобиля Infiniti FX35 устанавливают сотрудники ГИБДД. Инцидент со машиной скорой помощи попал на видео.
Авария произошла вечером 29 марта на Гусинобродском шоссе. Автомобиль Volkswagen Touareg врезался в фуру, которая в момент ДТП находилась в статичном положении, то есть не двигалась. В результате аварии пострадали водитель кроссовера и двое пассажиров — мальчик 10 лет и девочка 14 лет, их госпитализировали.
На следующий день стало известно, что несовершеннолетняя девочка скончалась. По факту происшествия в Новосибирске возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).