Рейс авиакомпании Flydubai из Новосибирска в Дубай отменили. Информация об этом появилась на сайте аэропорта Толмачево.
По данным онлайн-табло сайта Толмачево, самолет должен был вылететь сегодня,
Согласно сайту аэропорта, завтра самолеты будут летать в обычном режиме.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу Толмачево, на момент публикации в аэропорту не назвали причину отмены рейса. На сайте авиакомпании также нет информации об отмене.
Авиакомпания QAZAQ AIR приостановила полеты из Казахстана в Новосибирск на несколько дней. В авиакомпании сообщили, что авиационные власти России не выдали разрешение на выполнение международных регулярных полетов.