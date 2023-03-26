Рейс авиакомпании Flydubai из Новосибирска в Дубай отменили. Информация об этом появилась на сайте аэропорта Толмачево.

По данным онлайн-табло сайта Толмачево, самолет должен был вылететь сегодня, 26 марта , в 19:45 из Новосибирска. Отменили не только рейс на вылет, но и на прилет в 18:45.