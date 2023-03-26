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Рейс авиакомпании Flydubai из Новосибирска в Дубай отменили

Самолет должен был вылететь сегодня вечером

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По данным онлайн-табло, рейс отменили только на сегодня

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Рейс авиакомпании Flydubai из Новосибирска в Дубай отменили. Информация об этом появилась на сайте аэропорта Толмачево.

По данным онлайн-табло сайта Толмачево, самолет должен был вылететь сегодня, 26 марта, в 19:45 из Новосибирска. Отменили не только рейс на вылет, но и на прилет в 18:45.

Авиакомпания меняет расписание полетов

Авиакомпания меняет расписание полетов

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Согласно сайту аэропорта, завтра самолеты будут летать в обычном режиме.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу Толмачево, на момент публикации в аэропорту не назвали причину отмены рейса. На сайте авиакомпании также нет информации об отмене.

Авиакомпания QAZAQ AIR приостановила полеты из Казахстана в Новосибирск на несколько дней. В авиакомпании сообщили, что авиационные власти России не выдали разрешение на выполнение международных регулярных полетов.

Обновлено. В пресс-службе аэропорта Толмачево сообщили НГС, что авиакомпания получила разрешение Росавиации на 5 полетов в неделю на весенне-летний период. Сейчас расписание полетов меняется, их станет меньше.

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