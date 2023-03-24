Дешевые билеты раскупили: в S7 ответили на обвинения в повышении цен перед распродажей

В пресс-службе S7 также в пример привели рейс S7 5057 , билет на самолет в «экономкласс» стоит в одну сторону 12 549 рублей. Как добавили в пресс-службе, почти все билеты на этот рейс проданы и осталось всего несколько мест. В S7 также показывают, что на тот же рейс, но не в пятницу, а в четверг билет стоит 8059 рублей.

