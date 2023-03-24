Дешевые билеты раскупили: в S7 ответили на обвинения в повышении цен перед распродажей

В авиакомпании S7 Airlines ответили на обвинения в том, что билеты из Новосибирска в Челябинск выросли в несколько раз перед распродажей. Как отметили в пресс-службе авиакомпании, в компании используют динамическое ценообразование и дешевые билеты быстрее раскупают.
— Стоимость авиабилетов зависит от спроса, а также даты и времени вылета. Самые удобные рейсы, например, в вечернее время или накануне выходных по традиции более востребованы. На рейсе всегда есть билеты по более дешевым тарифам, но они ожидаемо расходятся быстрее, — рассказали в пресс-службе компании.
В своей колонке главный редактор НГС Марина Малкова рассказала, что к 20 марта цена на билет Новосибирск — Челябинск на 31 марта выросла до
В пресс-службе S7 также в пример привели рейс
— С 22 по 24 марта S7 Airlines проводит весеннюю распродажу авиабилетов для всех путешественников. По маршруту Новосибирск — Челябинск — Новосибирск (туда-обратно) минимальный тариф по распродаже составляет 6088 рублей, — добавили в пресс-службе S7.
При этом, повторили в пресс-службе, дешевые билеты раскупают быстро.
С 26 марта аэропорт Толмачево переходит на летнее расписание. На несколько месяцев увеличится частота рейсов на существующих направлениях и откроются новые.