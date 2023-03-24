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Дешевые билеты раскупили: в S7 ответили на обвинения в повышении цен перед распродажей

Билеты в пятницу стоят в несколько раз больше, чем в четверг

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В авиакомпании показали, что билеты на четверг стоят в несколько раз ниже, чем на пятницу

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В авиакомпании S7 Airlines ответили на обвинения в том, что билеты из Новосибирска в Челябинск выросли в несколько раз перед распродажей. Как отметили в пресс-службе авиакомпании, в компании используют динамическое ценообразование и дешевые билеты быстрее раскупают.

— Стоимость авиабилетов зависит от спроса, а также даты и времени вылета. Самые удобные рейсы, например, в вечернее время или накануне выходных по традиции более востребованы. На рейсе всегда есть билеты по более дешевым тарифам, но они ожидаемо расходятся быстрее, — рассказали в пресс-службе компании.

В своей колонке главный редактор НГС Марина Малкова рассказала, что к 20 марта цена на билет Новосибирск — Челябинск на 31 марта выросла до 14 000, затем до 16 000 рублей, а уже 21-го числа до 19 600 рублей в одну сторону. 22-го числа стоимость выросла до 22 994 рублей.

Билет в одну сторону стоит 12 тысяч рублей

Билет в одну сторону стоит 12 тысяч рублей

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В пресс-службе S7 также в пример привели рейс S7 5057, билет на самолет в «экономкласс» стоит в одну сторону 12 549 рублей. Как добавили в пресс-службе, почти все билеты на этот рейс проданы и осталось всего несколько мест. В S7 также показывают, что на тот же рейс, но не в пятницу, а в четверг билет стоит 8059 рублей.

— С 22 по 24 марта S7 Airlines проводит весеннюю распродажу авиабилетов для всех путешественников. По маршруту Новосибирск — Челябинск — Новосибирск (туда-обратно) минимальный тариф по распродаже составляет 6088 рублей, — добавили в пресс-службе S7.

При этом, повторили в пресс-службе, дешевые билеты раскупают быстро.

С 26 марта аэропорт Толмачево переходит на летнее расписание. На несколько месяцев увеличится частота рейсов на существующих направлениях и откроются новые.

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