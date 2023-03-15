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На площади Труда ограничат движение трамваев и троллейбусов — когда это произойдет

Рассказываем, каких маршрутов это коснется

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В ночное время в городе закроют движение пассажирского транспорта на площади Труда

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На левом берегу Новосибирска временно закроют движение пассажирского транспорта через площадь Труда.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, ограничения будут действовать с 23:00 в течение недели, с 15 по 22 марта.

С 23 часов до окончания движения работа троллейбусов № 4 и 24 будет организована со следующими изменениями:

— № 4 — конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м», ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, ул. Титова, площадь им. Станиславского, ул. Титова, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м».

— № 24 — конечный остановочный пункт «Ул. Учительская», ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дуси Ковальчук, площадь им. Калинина, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «Ул. Учительская».

В частности, на сайте ЦУГАЭТ указано, что троллейбус № 24 работает в ночное время. Согласно расписанию, после 23 часов пассажирский транспорт три раза останавливается на площади Труда, в том числе в 23:11, 23: 27 и 23:42.

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В городе также изменят маршруты трамваев № 15 и 18. Первый будет ходить по схеме: конечный остановочный пункт «Бугринская роща», ул. Оловозаводская, ул. Мира, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Мира, ул. Оловозаводская, конечный остановочный пункт «Бугринская роща».

Трамвай № 18 будет двигаться по маршруту: конечный остановочный пункт «Пос. Чемской», ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Петухова, конечный остановочный пункт «Пос. Чемской».

В пресс-центре мэрии Новосибирска уточнили, что также ограничат работу троллейбуса № 7, 29, трамвая № 8, автобусов № 1, 4, 14, 16, 19, 24, 55, 64, 79, 89, 96 и маршрутных такси № 10, 12. Они будут ходить по своим маршрутам до 23 часов.

В Новосибирске большегрузам запретят ездить по некоторым улицам до конца весны. Ограничения связаны с «переувлажнением дорог» в весенний период. Их введут с 10 апреля по 21 мая.

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Ограничение движенияПассажирский транспортПлощадь Труда
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