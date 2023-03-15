На площади Труда ограничат движение трамваев и троллейбусов — когда это произойдет

В пресс-центре мэрии Новосибирска уточнили, что также ограничат работу троллейбуса № 7 , 29, трамвая № 8 , автобусов № 1 , 4, 14, 16, 19, 24, 55, 64, 79, 89, 96 и маршрутных такси № 10 , 12. Они будут ходить по своим маршрутам до 23 часов.

