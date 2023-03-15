На площади Труда ограничат движение трамваев и троллейбусов — когда это произойдет

На левом берегу Новосибирска временно закроют движение пассажирского транспорта через площадь Труда.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, ограничения будут действовать с 23:00 в течение недели, с 15 по 22 марта.
С 23 часов до окончания движения работа троллейбусов
— № 4 — конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м», ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, ул. Титова, площадь им. Станиславского, ул. Титова, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м».
— № 24 — конечный остановочный пункт «Ул. Учительская», ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дуси Ковальчук, площадь им. Калинина, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «Ул. Учительская».
В частности, на сайте ЦУГАЭТ указано, что троллейбус
В городе также изменят маршруты трамваев
Трамвай
В пресс-центре мэрии Новосибирска уточнили, что также ограничат работу троллейбуса
В Новосибирске большегрузам запретят ездить по некоторым улицам до конца весны. Ограничения связаны с «переувлажнением дорог» в весенний период. Их введут с 10 апреля по 21 мая.