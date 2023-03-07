«Площадь Энергетиков колом стоит»: в предпраздничный день в Новосибирске собрались пробки

В Новосибирске днем 7 марта собрались пробки, которые сервис «Яндекс.Карты» оценивает в 6 баллов. Показываем участки, на которых проехать сложнее всего.



На левом берегу автомобили стоят в пробке на улице Станционной в сторону площади Энергетиков, Станиславского и Ватутина по направлению к площади Труда. Заторы также образовались на Широкой, проезде Энергетиков, Пархоменко, Забалуева, Связистов, Бетонном переезде, Димитровском мосту. На улице Большой пробка растянулась примерно на 4 километра. Движение сильно затруднено на улицах Немировича-Данченко, Блюхера и проспекте Карла-Маркса при подъезде к Октябрьскому мосту.