«Площадь Энергетиков колом стоит»: в предпраздничный день в Новосибирске собрались пробки

В Новосибирске днем 7 марта собрались пробки, которые сервис «Яндекс.Карты» оценивает в 6 баллов. Показываем участки, на которых проехать сложнее всего.
На левом берегу автомобили стоят в пробке на улице Станционной в сторону площади Энергетиков, Станиславского и Ватутина по направлению к площади Труда. Заторы также образовались на Широкой, проезде Энергетиков, Пархоменко, Забалуева, Связистов, Бетонном переезде, Димитровском мосту. На улице Большой пробка растянулась примерно на 4 километра. Движение сильно затруднено на улицах Немировича-Данченко, Блюхера и проспекте Карла-Маркса при подъезде к Октябрьскому мосту.
— Поехали в аквапарк и встали. Если раньше ехать было 10–15 минут, то сейчас показывает 30 минут. Площадь Энергетиков колом стоит, — сообщил читатель НГС Павел.
На правом берегу собралась пробка на улице Большевистской в районе Речного вокзала, на Красном проспекте, проспекте Димитрова, улицах Фрунзе, Достоевского, Дуси Ковальчук, Кошурникова и других.
На Бердском шоссе автомобилисты стоят в пробке длиной примерно в 3 километра.
В комментариях на карте «2ГИС» автомобилисты напоминают о том, что уже завтра будет праздник — Международный женский день.
— С наступающим 8 марта, девчонки! Будьте красивы и здоровы, — пишет пользователь под ником Юлия Петрова.
— Будьте взаимны. Носки, пена для бритья, — пишет Ivan Sholiakin.
Другие автомобилисты выражают свое мнение о дорожной ситуации, а не думают о празднике.
— Вся пробка из-за безопасных и качественных дорог, — написал неизвестный пользователь.
В начале марта в мэрии Новосибирска сообщили, что на Димитровском мосту к 7 марта отремонтируют покрытие площадью примерно в 600 квадратных метров. Также власти займутся подготовкой проекта на более крупный ремонт.