Делают не менее 30 кадров и учат нейронную сеть: где в Новосибирске камеры ловят непристегнутых водителей — карта

В центре организации дорожного движения подтвердил адреса, где установлены камеры, которые фиксируют отсутствие ремня безопасности в Новосибирске. Ранее НГС уже обратил внимания на специальные аппараты, установленные на Красном проспекте в двух местах.
Как сообщили НГС в ЦОДД по региону, камеры, которые фиксируют, что пассажир или водитель не пристегнуты, установлены на улице Красный проспект, 59 и 66. Остальные комплексы нарушений ПДД, которые могут распознать, что человек не пристегнут, работают в тестовом режиме. Сейчас камеры проходят согласования, после чего заработают в полном объеме.
Также в ЦОДД отметили, что для выявления нарушений используют камеры с высоким разрешением, а изображения анализируются с помощью специального алгоритма.
— Для формирования материала о возможном нарушении ПДД анализируется не менее 30 кадров каждого транспортного средства. По мере накопленных данных, производится обучение нейронной сети, что повышает точность результатов анализа изображения.
Учреждение планирует дальше тестировать и использовать искусственный интеллект, чтобы замечать чрезвычайные дорожные ситуации и нарушения правил.
Все материалы о нарушениях обрабатывают сотрудники ГИБДД и решают выписать штраф водителю или нет. Если автомобилист не согласен с решением, то он может его обжаловать.
— В соответствии со статьей 12.6 КоАП РФ за данное нарушение предусмотрено наказание в форме административного штрафа в размере 1000 рублей. В течение 20 дней со дня вынесения постановления действует скидка 50%, — отметили в отделе пропаганды ГИБДД.
С 1 марта этого года вступает в силу новая редакция ПДД: немного изменили правила проезда круговых перекрестков. Читайте в материале, что именно изменилось.