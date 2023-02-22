Делают не менее 30 кадров и учат нейронную сеть: где в Новосибирске камеры ловят непристегнутых водителей — карта

Как сообщили НГС в ЦОДД по региону, камеры, которые фиксируют, что пассажир или водитель не пристегнуты, установлены на улице Красный проспект, 59 и 66. Остальные комплексы нарушений ПДД, которые могут распознать, что человек не пристегнут, работают в тестовом режиме. Сейчас камеры проходят согласования, после чего заработают в полном объеме.