Кольцу подрезали приоритет. Разбираемся в новых правилах проезда круговых перекрестков

Правила проезда круговых перекрестков менялись часто, и вот — опять: с
Кольца и власти
Новая формулировка пункта 13.11 (1) ПДД устраняет одно из противоречий прошлой редакции. Сейчас, если один из подъездов к круговому перекрестку обозначен знаком «Главная дорога», получается коллизия, потому что в нынешней версии главной дорогой по умолчанию является само кольцо. В новой версии появилось уточнение, что кольцо является приоритетным направлением, если подъездные дороги не являются главными.
С 1 марта 2023 года круговая часть будет иметь приоритет, если перед въездом на нее стоят знаки «Уступи дорогу», «Движение без остановки запрещено», «Конец главной дороги», либо же нет никаких знаков, кроме 4.3 (обозначает само круговое движение). Но если подъезд к кольцу обозначен главной дорогой, уступать должны те, кто уже движутся по кольцу. Для них приоритетность проезда будет определяться знаками или разметкой.
Пункт 13.11 (1) ПДД (в редакции от
Для чего вообще понадобилось такое уточнение? Ведь большинство круговых перекрестков в России уже имеют необходимый комплект знаков, которые делают кольца однозначно главной дорогой, и водители уже привыкли к приоритетности кругового движения. Комбинация знаков «Главная дорога» одновременно с «Круговым движением» встречается разве что по ошибке.
Новая редакция пункта 13.11 (1) нужна в основном для некоторых турбоперекрестков, на которых машины беспрепятственно въезжают на кольцо, а затем распределяются внутри него разметкой хитрой формы. При этом большинство существующих сейчас турбоперекрестков имеют классическую схему, на которой круговое движение является главной дорогой. Но иногда удобнее отдать приоритет одному из направлений, и поправки в ПДД легализуют такой подход.
Ходим по кругу?
Отчасти эти поправки выглядят шагом назад и запутывают ситуацию. Вот уже 13 лет в России идет кампания по упрощению правил проезда круговых перекрестков. До 2010 года с круговым движением творился хаос: многие пересечения имели сложную форму, а главная дорога могла идти как угодно. Где-то она захватывала само кольцо, где-то — подъездные дороги и сегменты круга. В 2010 году дорожникам предписали во всех случаях делать круговое движение главной дорогой. В результате многие кольца сложных конфигураций превратили в обычные перекрестки, а в остальных случаях — расставив знаки приоритета, чтобы кольцо получалось главным. В 2017 году реформу довели до логического завершения, и круговое движение стало главной дорогой даже при отсутствии знаков приоритета.
В России провели большую работу по расстановке знаков приоритета в соответствии с правилом «кольцо — главная». Теперь же правила делают откат на полшага назад, и снова возможна комбинация знаков, с которой боролись все эти годы: она показана на фото ниже.
Скорее всего, на обычных круговых перекрестках схема движения остается прежней, то есть кольцо будет главной дорогой. Новый подход будет применяться на пересечениях сложной конфигурации, где важно дать дорогу одному из направлений. Так что будьте внимательны: теперь на круговом движении могут появиться знаки «Уступи дорогу», и в этом случае придется пропускать тех, кто въезжает на кольцо с главной.
Напоминаем, что одним из отличий при проезде круговых перекрестков является возможность въезжать на них с не крайних рядов. Впрочем, для любых пересечений такая схема возможна при наличии знаков 5.15.1 и 5.15.2 «Направление движения по полосам», так что это свойство не так уж уникально. При этом съезжать с кругового движения нужно с крайней полосы, если иного не предписано знаками и разметкой. Машины, уже находящиеся на круговом движении, имеют равный приоритет, поэтому при съезде с кольца из внутренних рядов нужно уступать дорогу тем, кто движется по его периферии. Вот пример конфликта, где один из водителей зажал машину полицейского.
Ранее мы подробно рассказывали о том, как проезжать круговые перекрестки.
А вот ответ на часто задаваемый вопрос: какими бортами нужно разъезжаться на перекрестках при повороте налево?