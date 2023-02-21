Кольцу подрезали приоритет. Разбираемся в новых правилах проезда круговых перекрестков

Ходим по кругу?

Отчасти эти поправки выглядят шагом назад и запутывают ситуацию. Вот уже 13 лет в России идет кампания по упрощению правил проезда круговых перекрестков. До 2010 года с круговым движением творился хаос: многие пересечения имели сложную форму, а главная дорога могла идти как угодно. Где-то она захватывала само кольцо, где-то — подъездные дороги и сегменты круга. В 2010 году дорожникам предписали во всех случаях делать круговое движение главной дорогой. В результате многие кольца сложных конфигураций превратили в обычные перекрестки, а в остальных случаях — расставив знаки приоритета, чтобы кольцо получалось главным. В 2017 году реформу довели до логического завершения, и круговое движение стало главной дорогой даже при отсутствии знаков приоритета.