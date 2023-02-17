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Тема дняТранспортный коллапс на Шлюзе
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«На Шлюзе транспортный коллапс»: в Советском районе две улицы стоят в пробке несколько часов — что произошло

Пробка появилась в 12 часов дня

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В одной из аварий врезались два грузовика

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В Новосибирске улицы возле дамбы на Шлюзе встали в пробку. Как сообщают в сообществе «У нас на Шлюзе» две улицы, Русская и Балтийская стоят в пробке с 12 часов дня.

— Сегодня на Шлюзе транспортный коллапс! Причина традиционна — авария на дамбе ГЭС. А сегодня их там сразу две, — сообщили в группе «У нас на Шлюзе».

Новосибирцы сфотографировали оба ДТП

Новосибирцы сфотографировали оба ДТП

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Судя по фотографиям, которые были опубликованы в сообществе, в одном из ДТП врезались два грузовика, в другой столкнулись фуры.

Новосибирцы недоумевают из-за пробки

Новосибирцы недоумевают из-за пробки

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Как видно на карте в сервисе 2ГИС, в глухой пробке также стоит улица Шлюзная. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску. На момент публикации ответа не было.

Сегодня утром на Бердском шоссе произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля.

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