«На Шлюзе транспортный коллапс»: в Советском районе две улицы стоят в пробке несколько часов — что произошло

В Новосибирске улицы возле дамбы на Шлюзе встали в пробку. Как сообщают в сообществе «У нас на Шлюзе» две улицы, Русская и Балтийская стоят в пробке с 12 часов дня.
— Сегодня на Шлюзе транспортный коллапс! Причина традиционна — авария на дамбе ГЭС. А сегодня их там сразу две, — сообщили в группе «У нас на Шлюзе».
Судя по фотографиям, которые были опубликованы в сообществе, в одном из ДТП врезались два грузовика, в другой столкнулись фуры.
Как видно на карте в сервисе 2ГИС, в глухой пробке также стоит улица Шлюзная. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску. На момент публикации ответа не было.
Сегодня утром на Бердском шоссе произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля.