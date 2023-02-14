ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Новосибирске: последствия попали на видео

Вечером 14 февраля на улице Красина произошло ДТП с участием четырех автомобилей Toyota Camry, Nissan Teana, ВАЗ 2107 и Nissan Primera, сообщил подписчик паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», прислав видео с места происшествия.
На кадрах видно, как один из автомобилей отлетел от столкновения в сугроб. Движение в одну из сторон по Красина на момент публикации затруднено, согласно информации сервиса «2ГИС Пробки».
Накануне жесткое лобовое столкновение произошло вечером в Первомайском районе Новосибирска. Спасателям пришлось разрезать машину, чтобы освободить пострадавшего водителя, — видео.