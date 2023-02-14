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ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Новосибирске: последствия попали на видео

Дорожное происшествие случилось на улице Красина, один автомобиль улетел в сугроб

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ДТП создало затор на улице Красина

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Вечером 14 февраля на улице Красина произошло ДТП с участием четырех автомобилей Toyota Camry, Nissan Teana, ВАЗ 2107 и Nissan Primera, сообщил подписчик паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», прислав видео с места происшествия.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Из видео невозможно понять, пострадали ли в аварии люди

Видео: «АСТ-54» «ВКонтакте»

На кадрах видно, как один из автомобилей отлетел от столкновения в сугроб. Движение в одну из сторон по Красина на момент публикации затруднено, согласно информации сервиса «2ГИС Пробки».

Накануне жесткое лобовое столкновение произошло вечером в Первомайском районе Новосибирска. Спасателям пришлось разрезать машину, чтобы освободить пострадавшего водителя, — видео.

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