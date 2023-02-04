Светофор на Ватутина и Немировича-Данченко сломался — жители встали в многокилометровую пробку

В Новосибирске на левом берегу сломался светофор на перекрестке Ватутина и Немировича-Данченко. Из-за поломки образовалась пробка в несколько километров.
— От «Меги» до съезда с Бугринского едем уже 30 минут. До Немировича, видимо, столько же. Тут все 15 баллов. А всё потому, что не работает светофор. Пипец, субботу провели, — поделилась читательница НГС.
Как рассказал подписчик АСТ-54, на перекрестке нет регулировщика.
— Стоим больше часа, хоть бы регулировщика поставили! — возмущается подписчик АСТ-54.
Корреспондент НГС написала в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области. На момент публикации ответа не было.
После мощных снегопадов в Новосибирске в некоторых районах города образовались колеи. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко разобрал два эпизода ДТП из-за колеи.