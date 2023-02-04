freedom
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 3/10
usd 70.38
eur 76.73
Тема дняПробка из-за сломанного светофора
Все новости
Все новости

Светофор на Ватутина и Немировича-Данченко сломался — жители встали в многокилометровую пробку

Новосибирцы жалуются на отсутствие регулировщика

1 414

Некоторые стоят в пробке больше часа

Поделиться

В Новосибирске на левом берегу сломался светофор на перекрестке Ватутина и Немировича-Данченко. Из-за поломки образовалась пробка в несколько километров.

— От «Меги» до съезда с Бугринского едем уже 30 минут. До Немировича, видимо, столько же. Тут все 15 баллов. А всё потому, что не работает светофор. Пипец, субботу провели, — поделилась читательница НГС.

Пробка образовалась во все стороны перекрестка

Пробка образовалась во все стороны перекрестка

Поделиться

Как рассказал подписчик АСТ-54, на перекрестке нет регулировщика.

— Стоим больше часа, хоть бы регулировщика поставили! — возмущается подписчик АСТ-54.

Корреспондент НГС написала в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области. На момент публикации ответа не было.

После мощных снегопадов в Новосибирске в некоторых районах города образовались колеи. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко разобрал два эпизода ДТП из-за колеи.

По теме

ГИБДДПробкаРегулировщикСветофор
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter