Светофор на Ватутина и Немировича-Данченко сломался — жители встали в многокилометровую пробку

В Новосибирске на левом берегу сломался светофор на перекрестке Ватутина и Немировича-Данченко. Из-за поломки образовалась пробка в несколько километров.

— От «Меги» до съезда с Бугринского едем уже 30 минут. До Немировича, видимо, столько же. Тут все 15 баллов. А всё потому, что не работает светофор. Пипец, субботу провели, — поделилась читательница НГС.