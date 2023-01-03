Госавтоинспекция выпустила предупреждение для водителей из-за погоды — в НСО ожидаются заморозки

Госавтоинспекция Новосибирской области выпустила предупреждение для водителей в связи с погодой. Как сообщили в отделе пропаганды ведомства, завтра, 4 января, в регионе ожидаются ночные заморозки, возможно выпадение снега. Это может привести к образованию наледи на дорогах области.
— Водителям и пешеходам необходимо помнить о том, что погодные изменения оказывают значительное влияние на движение любого автомобиля, на восприятие обстановки водителем, — отметили в пресс-службе ведомства. — Во время выпадения осадков предметы кажутся более отдаленными, чем в действительности. Влага на дорожном полотне серьезно снижает коэффициент сцепления колес с дорогой, что значительно ухудшает управляемость транспортного средства.
В отделе пропаганды областной ГИБДД назвали способы обеспечения безопасности движения на дорогах в таких погодных условиях. Речь идет о правильно выбранном скоростном режиме в непогоду, дистанции и боковом интервале. В ведомстве также посоветовали не делать резких маневров и перестроений на дорогах.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в ночь на 4 января в Новосибирской области температура воздуха составит
По данным синоптиков, в регионе будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег. В отдельных районах Новосибирской области прогнозируются метели и гололедные явления.
— На дорогах местами гололедица, снежные заносы, — сообщили синоптики.
Вечером 2 января на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий автомобиль врезался в четырех человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, водитель не справился с управлением.