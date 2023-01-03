Госавтоинспекция выпустила предупреждение для водителей из-за погоды — в НСО ожидаются заморозки

— Водителям и пешеходам необходимо помнить о том, что погодные изменения оказывают значительное влияние на движение любого автомобиля, на восприятие обстановки водителем, — отметили в пресс-службе ведомства. — Во время выпадения осадков предметы кажутся более отдаленными, чем в действительности. Влага на дорожном полотне серьезно снижает коэффициент сцепления колес с дорогой, что значительно ухудшает управляемость транспортного средства.

