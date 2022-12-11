«Могу на него только смотреть»: новосибирец нашел в Казахстане угнанный Lexus, но не может его вернуть

— Два года я мониторил сайты продажи автомобилей с целью найти свой. К российскому списку популярнейших площадок я добавил казахстанский сайт kolesa.kz, потому что знаю, что угнанные иномарки частенько появляются именно в этой стране, — говорит Добрускин.



На машине Дениса были известные лишь ему пара сколов на панели. В итоге на kolesa.kz он увидел свой автомобиль: он продавался в Алматы. Но нужно было убедиться в корректности вывода.



— Я попросил своего друга из Казахстана приехать в Алматы и посмотреть автомобиль, представившись покупателем. Уже на месте друг сказал, что он действует в интересах потенциального покупателя и якобы для него нужно снять подробный видеообзор. Когда я увидел, что он мне прислал, у меня пропали всякие сомнения: это действительно мой автомобиль, — вспоминает Добрускин.