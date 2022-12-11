«Могу на него только смотреть»: новосибирец нашел в Казахстане угнанный Lexus, но не может его вернуть

2,5 года назад Lexus Дениса Добрускина угнали с парковки Заельцовского парка в Новосибирске. За два года расследование уголовного дела не сдвинулось с мертвой точки. В результате мужчина сам вышел на угонщиков из Казахстана, вывел на них местных полицейских и нашел автомобиль. Но с весны 2022 хозяин так и не может вернуть машину в Россию из-за бюрократической волокиты. Подробности — в материале корреспондента НГС Виктора Бобровникова.
Быстрее полиции
В мае 2020 года новосибирец Денис Добрускин лишился своего автомобиля Lexus NX200T, которым владел 1,5 года.
— Моя жена и трое детей пошли гулять по Заельцовскому парку. Сын катался там на роликах и разбил в кровь коленки. Супруга взяла его и дочерей и пошла к машине. Но машины на парковке уже не было, ее угнали, — рассказал Денис.
Денис обратился в полицию с заявлением об угоне. Ему сообщили, что автомобиль был замечен выезжающим из Новосибирска по трассе в сторону Ленинск-Кузнецка.
— Два года я мониторил сайты продажи автомобилей с целью найти свой. К российскому списку популярнейших площадок я добавил казахстанский сайт kolesa.kz, потому что знаю, что угнанные иномарки частенько появляются именно в этой стране, — говорит Добрускин.
На машине Дениса были известные лишь ему пара сколов на панели. В итоге на kolesa.kz он увидел свой автомобиль: он продавался в Алматы. Но нужно было убедиться в корректности вывода.
— Я попросил своего друга из Казахстана приехать в Алматы и посмотреть автомобиль, представившись покупателем. Уже на месте друг сказал, что он действует в интересах потенциального покупателя и якобы для него нужно снять подробный видеообзор. Когда я увидел, что он мне прислал, у меня пропали всякие сомнения: это действительно мой автомобиль, — вспоминает Добрускин.
Мужчина начал думать, как же вернуть автомобиль из Казахстана. В поиске ответа на свой вопрос он увидел статью НГС о летчике из Новосибирска, который столкнулся с подобной ситуацией.
Военный летчик, офицер запаса из Новосибирска в 2022 году нашел автомобиль, который у него угнали, — перипетии возврата достойны экранизации. Александр самостоятельно выяснил, что его Land Cruiser Prado увезли в Казахстан, и отправился туда в одиночку. Теория шести рукопожатий сработала, и Александру удалось преодолеть все возникшие препятствия. Когда казалось, что всё уже позади, в Казахстане вспыхнули волнения: путь домой проходил через блокпосты под дулами автоматов. Его удивительная история — в материале НГС .
Добрускин решил действовать так же, как и герой публикации НГС. Денис связался с редакцией, получил его телефон. Проконсультировавшись с летчиком, в апреле 2022 года он решил лететь в Казахстан.
Две ночевки у машины
Чтобы уладить дела на работе и взять билет на самолет, у Добрускина ушло два дня. Но за сутки перед вылетом объявление о продаже пропало с сайта kolesa.kz. Тем не менее Денис решил не возвращать билеты и отправиться в Казахстан на свой страх и риск.
С аэропорта новосибирец поехал сразу к месту, где его товарищ записывал видеообзор на Lexus, рассчитывая, что продавец назначил встречу неподалеку от места жительства. Он не прогадал: автомобиль стоял в соседнем дворе.
— Я позвонил по телефону с объявления и сообщил, что готов приобрести Lexus после проверки его состояния в каком-либо сервисе по ремонту. Мы договорились на вечер, но за час продавец отменил встречу. Испугавшись, что тот заподозрил подвох, я решил ночевать рядом с подъездом, где был припаркован автомобиль, — рассказывает Добрускин.
Еще раз позвонив продавцу утром, Денис договорился с ним о поездке в ближайший сервис. Механик сразу обратил наше внимание на то, что фактический VIN-номер не совпадает с указанным в документах.
— Это был мой оригинальный VIN. Я тут же вызвал полицию. Приезжает патруль, я говорю, что этот автомобиль у меня угнали два года назад. Чтобы доказать это, сначала открываю дверь своим ключом (он подошел), а потом показываю все документы. Реакция полицейских меня поразила: они начали меня обвинять в мошенничестве. Якобы я когда-то продал свой автомобиль, а теперь решил его бесплатно вернуть. Очень агрессивно они со мной общались. Говорят продавцу что-то типа «не переживай, мы сейчас его куда-нибудь денем, машина останется у тебя», всё это на казахском, — продолжил рассказ Добрускин.
Новосибирец с нарядом отправился в ближайший отдел полиции писать заявление. Автомобиль поставили рядом с отделом.
— Заявление у меня приняли, сказали вернуться завтра для сверки документов и показаний. Lexus пообещали отправить на штрафстоянку до выяснения обстоятельств. Приезжаю на следующий день: машина стоит там же. А полицейские меня кормят завтраками: мол, вопросы решаются, ждите, — отмечает новосибирец.
Испугавшись, что автомобиль могут увезти на разбор или еще куда-нибудь, Добрускин решил вновь ночевать рядом со своим Lexus, теперь — возле отдела полиции. Он договорился с местным таксистом, который за плату дал ему свой транспорт для ночлега. Спустя два дня автомобиль наконец отвезли на штрафстоянку, где он, по всей видимости, стоит до сих пор.
Волокита
Денис Добрускин сообщил новосибирским полицейским о своей находке и принес результаты экспертизы, подтвердившей, что Lexus именно тот, что угнали. Российская сторона выслала казахским коллегам международное поручение, в котором просила признать автомобиль вещественным доказательством по уголовному делу и вернуть владельцу под расписку. На том всё и встало колом.
— Российские следователи разводят руками: говорят, мы поручение отправили, остается ждать. Их коллеги из Казахстана вообще не шевелятся. Я был вынужден жаловаться на тех и на этих (полицейских) президентам и генпрокурорам обеих стран, но толку пока никакого. Моя машина полгода стоит на штрафстоянке, я был вынужден вернуться в Россию, — сокрушается Добрускин. — Я нанял адвоката, но больше надеюсь на огласку в СМИ.
Из ответа областного главка полиции на запрос НГС следует, что следствие по уголовному делу по факту угона Lexus было приостановлено еще в 2020 году.
— 16.12.2020 предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Данное решение надзорным органом в настоящее время не отменено. Дополнительная информация по уголовному делу не может быть предоставлена в связи с недопустимостью разглашения данных досудебного производства, — сообщили НГС в ГУ МВД НСО.
В пресс-службе также добавили, что не располагают информацией о нахождении в Казахстане каких-либо угнанных из Новосибирской области автомобилей.
Денис в интернете нашел еще 13 человек со всей России (один из них тоже из Новосибирска), попавших в аналогичную ситуацию. У владельцев угнали дорогостоящие автомобили, они тоже обнаружили машины в Казахстане и с помощью контрольной закупки обратили на этот факт внимание местных полицейских. С тех пор машины простаивают на штрафстоянках. Кто-то ждет возврата несколько месяцев, а кто-то — четыре года. Группа пострадавших обратилась с коллективным заявлением к депутату Госдумы от Новосибирской области Ренату Сулейманову.
— Сложившаяся ситуация безусловно неправильная! Между нашими странами заключен договор о сотрудничестве, и таких проволочек возникать не должно. Я планирую направить запрос нашему министру МВД РФ Колокольцеву с просьбой разобраться в ситуации. Сейчас пострадавшие формируют для этого комплект необходимых документов, после чего мой депутатский запрос будет отправлен, — заявил НГС депутат Госдумы Ренат Сулейманов.
В сентябре новосибирские полицейские завершили расследование дела преступной группы из пяти человек, которые занимались кражами автомобилей в сибирских городах. Правоохранители предъявили обвинение по 18 эпизодам преступлений.