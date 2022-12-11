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«Могу на него только смотреть»: новосибирец нашел в Казахстане угнанный Lexus, но не может его вернуть

Полицейские соседнего государства не горят желанием помогать возвращать угнанные автомобили законным владельцам

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Новосибирец потратил два года, чтобы найти свой автомобиль. Но увенчавшиеся успехом поиски разбились о стену бюрократии

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2,5 года назад Lexus Дениса Добрускина угнали с парковки Заельцовского парка в Новосибирске. За два года расследование уголовного дела не сдвинулось с мертвой точки. В результате мужчина сам вышел на угонщиков из Казахстана, вывел на них местных полицейских и нашел автомобиль. Но с весны 2022 хозяин так и не может вернуть машину в Россию из-за бюрократической волокиты. Подробности — в материале корреспондента НГС Виктора Бобровникова.

Быстрее полиции

В мае 2020 года новосибирец Денис Добрускин лишился своего автомобиля Lexus NX200T, которым владел 1,5 года.

— Моя жена и трое детей пошли гулять по Заельцовскому парку. Сын катался там на роликах и разбил в кровь коленки. Супруга взяла его и дочерей и пошла к машине. Но машины на парковке уже не было, ее угнали, — рассказал Денис.

Денис обратился в полицию с заявлением об угоне. Ему сообщили, что автомобиль был замечен выезжающим из Новосибирска по трассе в сторону Ленинск-Кузнецка.

— Два года я мониторил сайты продажи автомобилей с целью найти свой. К российскому списку популярнейших площадок я добавил казахстанский сайт kolesa.kz, потому что знаю, что угнанные иномарки частенько появляются именно в этой стране, — говорит Добрускин.

На машине Дениса были известные лишь ему пара сколов на панели. В итоге на kolesa.kz он увидел свой автомобиль: он продавался в Алматы. Но нужно было убедиться в корректности вывода.

— Я попросил своего друга из Казахстана приехать в Алматы и посмотреть автомобиль, представившись покупателем. Уже на месте друг сказал, что он действует в интересах потенциального покупателя и якобы для него нужно снять подробный видеообзор. Когда я увидел, что он мне прислал, у меня пропали всякие сомнения: это действительно мой автомобиль, — вспоминает Добрускин.

Не зря Добрускин в свой диапазон поиска включил казахский сайт. Автомобиль нашелся именно на нём

Не зря Добрускин в свой диапазон поиска включил казахский сайт. Автомобиль нашелся именно на нём

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Мужчина начал думать, как же вернуть автомобиль из Казахстана. В поиске ответа на свой вопрос он увидел статью НГС о летчике из Новосибирска, который столкнулся с подобной ситуацией.

Военный летчик, офицер запаса из Новосибирска в 2022 году нашел автомобиль, который у него угнали, — перипетии возврата достойны экранизации. Александр самостоятельно выяснил, что его Land Cruiser Prado увезли в Казахстан, и отправился туда в одиночку. Теория шести рукопожатий сработала, и Александру удалось преодолеть все возникшие препятствия. Когда казалось, что всё уже позади, в Казахстане вспыхнули волнения: путь домой проходил через блокпосты под дулами автоматов. Его удивительная история — в материале НГС .

Добрускин решил действовать так же, как и герой публикации НГС. Денис связался с редакцией, получил его телефон. Проконсультировавшись с летчиком, в апреле 2022 года он решил лететь в Казахстан.

Две ночевки у машины

Чтобы уладить дела на работе и взять билет на самолет, у Добрускина ушло два дня. Но за сутки перед вылетом объявление о продаже пропало с сайта kolesa.kz. Тем не менее Денис решил не возвращать билеты и отправиться в Казахстан на свой страх и риск.

С аэропорта новосибирец поехал сразу к месту, где его товарищ записывал видеообзор на Lexus, рассчитывая, что продавец назначил встречу неподалеку от места жительства. Он не прогадал: автомобиль стоял в соседнем дворе.

— Я позвонил по телефону с объявления и сообщил, что готов приобрести Lexus после проверки его состояния в каком-либо сервисе по ремонту. Мы договорились на вечер, но за час продавец отменил встречу. Испугавшись, что тот заподозрил подвох, я решил ночевать рядом с подъездом, где был припаркован автомобиль, — рассказывает Добрускин.

Еще раз позвонив продавцу утром, Денис договорился с ним о поездке в ближайший сервис. Механик сразу обратил наше внимание на то, что фактический VIN-номер не совпадает с указанным в документах.

— Это был мой оригинальный VIN. Я тут же вызвал полицию. Приезжает патруль, я говорю, что этот автомобиль у меня угнали два года назад. Чтобы доказать это, сначала открываю дверь своим ключом (он подошел), а потом показываю все документы. Реакция полицейских меня поразила: они начали меня обвинять в мошенничестве. Якобы я когда-то продал свой автомобиль, а теперь решил его бесплатно вернуть. Очень агрессивно они со мной общались. Говорят продавцу что-то типа «не переживай, мы сейчас его куда-нибудь денем, машина останется у тебя», всё это на казахском, — продолжил рассказ Добрускин.

Новосибирец с нарядом отправился в ближайший отдел полиции писать заявление. Автомобиль поставили рядом с отделом.

— Заявление у меня приняли, сказали вернуться завтра для сверки документов и показаний. Lexus пообещали отправить на штрафстоянку до выяснения обстоятельств. Приезжаю на следующий день: машина стоит там же. А полицейские меня кормят завтраками: мол, вопросы решаются, ждите, — отмечает новосибирец.

Испугавшись, что автомобиль могут увезти на разбор или еще куда-нибудь, Добрускин решил вновь ночевать рядом со своим Lexus, теперь — возле отдела полиции. Он договорился с местным таксистом, который за плату дал ему свой транспорт для ночлега. Спустя два дня автомобиль наконец отвезли на штрафстоянку, где он, по всей видимости, стоит до сих пор.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Lexus все-таки увезли на штрафстоянку после трех суток нахождения у отдела полиции

Видео: Денис Добрускин

Волокита


Денис Добрускин сообщил новосибирским полицейским о своей находке и принес результаты экспертизы, подтвердившей, что Lexus именно тот, что угнали. Российская сторона выслала казахским коллегам международное поручение, в котором просила признать автомобиль вещественным доказательством по уголовному делу и вернуть владельцу под расписку. На том всё и встало колом.

— Российские следователи разводят руками: говорят, мы поручение отправили, остается ждать. Их коллеги из Казахстана вообще не шевелятся. Я был вынужден жаловаться на тех и на этих (полицейских) президентам и генпрокурорам обеих стран, но толку пока никакого. Моя машина полгода стоит на штрафстоянке, я был вынужден вернуться в Россию, — сокрушается Добрускин. — Я нанял адвоката, но больше надеюсь на огласку в СМИ.

Из ответа областного главка полиции на запрос НГС следует, что следствие по уголовному делу по факту угона Lexus было приостановлено еще в 2020 году.

— 16.12.2020 предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Данное решение надзорным органом в настоящее время не отменено. Дополнительная информация по уголовному делу не может быть предоставлена в связи с недопустимостью разглашения данных досудебного производства, — сообщили НГС в ГУ МВД НСО.

В пресс-службе также добавили, что не располагают информацией о нахождении в Казахстане каких-либо угнанных из Новосибирской области автомобилей.

Став пострадавшим, Денис выяснил, что угон автомобилей в Россию и дальнейшая перепродажа их в Казахстане носит массовый характер. Как и проблемы с их возвращением даже в случае обнаружения

Став пострадавшим, Денис выяснил, что угон автомобилей в Россию и дальнейшая перепродажа их в Казахстане носит массовый характер. Как и проблемы с их возвращением даже в случае обнаружения

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Денис в интернете нашел еще 13 человек со всей России (один из них тоже из Новосибирска), попавших в аналогичную ситуацию. У владельцев угнали дорогостоящие автомобили, они тоже обнаружили машины в Казахстане и с помощью контрольной закупки обратили на этот факт внимание местных полицейских. С тех пор машины простаивают на штрафстоянках. Кто-то ждет возврата несколько месяцев, а кто-то — четыре года. Группа пострадавших обратилась с коллективным заявлением к депутату Госдумы от Новосибирской области Ренату Сулейманову.

— Сложившаяся ситуация безусловно неправильная! Между нашими странами заключен договор о сотрудничестве, и таких проволочек возникать не должно. Я планирую направить запрос нашему министру МВД РФ Колокольцеву с просьбой разобраться в ситуации. Сейчас пострадавшие формируют для этого комплект необходимых документов, после чего мой депутатский запрос будет отправлен, — заявил НГС депутат Госдумы Ренат Сулейманов.

В сентябре новосибирские полицейские завершили расследование дела преступной группы из пяти человек, которые занимались кражами автомобилей в сибирских городах. Правоохранители предъявили обвинение по 18 эпизодам преступлений.

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