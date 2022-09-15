Банду угонщиков отдают под суд в Новосибирске — сколько автомобилей полицейские вернули жертвам
Машины угоняли в Сибири и перепродавали в других российских городах
Полицейские завершили расследование дела преступной группы из пяти человек, которые занимались кражами автомобилей в сибирских городах. Правоохранители предъявили обвинение по 18 эпизодам преступлений.
По версии следствия, в группу входили пять человек в возрасте от 22 до 33 лет, которые с июля по сентябрь 2021 года с помощью устройств для бесконтактного открытия дверей авто угоняли машины.
Преступники действовали в Новосибирске, Красноярске и Кемерово. От их действий пострадали 18 человек: у семи из них машины угнали, у десяти попытались украсть, также был установлен один факт мошенничества. Общая сумма ущерба составила
— Противоправная деятельность участников группы, двое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности, была пресечена сотрудниками отдела уголовного розыска. Сотрудниками полиции изъяты и переданы владельцам 3 автомобиля, общей стоимостью более
Трое участников группы дожидаются судебного разбирательства в следственном изоляторе, один — под подпиской о невыезде, еще одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Дело в ближайшее время начнет рассматривать Кировский районный суд.
В июне двое несовершеннолетних новосибирцев угнали старенькие «Жигули», чтобы сдать их на металлолом. Полиция возбудила уголовное дело.