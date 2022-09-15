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Банду угонщиков отдают под суд в Новосибирске — сколько автомобилей полицейские вернули жертвам

Машины угоняли в Сибири и перепродавали в других российских городах

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В полиции полагают, что обвиняемые угнали 7 автомобилей

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Полицейские завершили расследование дела преступной группы из пяти человек, которые занимались кражами автомобилей в сибирских городах. Правоохранители предъявили обвинение по 18 эпизодам преступлений.

По версии следствия, в группу входили пять человек в возрасте от 22 до 33 лет, которые с июля по сентябрь 2021 года с помощью устройств для бесконтактного открытия дверей авто угоняли машины.

Преступники действовали в Новосибирске, Красноярске и Кемерово. От их действий пострадали 18 человек: у семи из них машины угнали, у десяти попытались украсть, также был установлен один факт мошенничества. Общая сумма ущерба составила 12,5 млн рублей.

— Противоправная деятельность участников группы, двое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности, была пресечена сотрудниками отдела уголовного розыска. Сотрудниками полиции изъяты и переданы владельцам 3 автомобиля, общей стоимостью более 2,5 млн рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Трое участников группы дожидаются судебного разбирательства в следственном изоляторе, один — под подпиской о невыезде, еще одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Дело в ближайшее время начнет рассматривать Кировский районный суд.

В июне двое несовершеннолетних новосибирцев угнали старенькие «Жигули», чтобы сдать их на металлолом. Полиция возбудила уголовное дело.

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