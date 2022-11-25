В метро в Новосибирске произошел сбой в работе турникетов — на входе собралась очередь

В новосибирском метро произошел сбой, по словам читателей НГС, не работают турникеты при оплате транспортной картой. На входе образовалась толпа людей.
— Толпа у турникетов, не работают при оплате транспортной картой. Пропускают только при оплате по жетону или банковской карте.
Как сообщил читатель, около турникетов стоит дежурный, у которого в руках есть терминал, как в автобусе, по нему можно пройти, оплатив транспортной картой.
— Вся толпа проходит через дежурного, — отметил читатель.
Сбой в работе терминалов заметили на станциях метро «Золотая Нива» и «Заельцовская».
НГС обратился в пресс-службу метрополитена по данному вопросу.
Вчера в Новосибирске на строящейся станции метрополитена «Спортивная» появилась первая вывеска.