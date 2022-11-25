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Тема дняСбой в работе турникетов в метро
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В метро в Новосибирске произошел сбой в работе турникетов — на входе собралась очередь

Как сообщил читатель, не работает оплата по транспортной карте

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Люди выстроились в очередь, чтобы оплатить проезд транспортной картой

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В новосибирском метро произошел сбой, по словам читателей НГС, не работают турникеты при оплате транспортной картой. На входе образовалась толпа людей.

— Толпа у турникетов, не работают при оплате транспортной картой. Пропускают только при оплате по жетону или банковской карте.

Как сообщил читатель, около турникетов стоит дежурный, у которого в руках есть терминал, как в автобусе, по нему можно пройти, оплатив транспортной картой.

— Вся толпа проходит через дежурного, — отметил читатель.

Сбой в работе терминалов заметили на станциях метро «Золотая Нива» и «Заельцовская».

Через турникеты можно оплатить проезд только по банковской карте или жетону

Через турникеты можно оплатить проезд только по банковской карте или жетону

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НГС обратился в пресс-службу метрополитена по данному вопросу.

Вчера в Новосибирске на строящейся станции метрополитена «Спортивная» появилась первая вывеска.

Золотая НиваМетроОплата проездаСбой в работеСтанция Заельцовская
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