На станции метро «Спортивная» в Новосибирске появилась вывеска — фото

В Новосибирске на строящейся станции метрополитена «Спортивная» появилась первая вывеска. Как сообщили НГС в пресс-службе компании «СпецТрансСтрой», конструкция выполнена из алюминиевого сплава.
— Всего их будет пять. Они сделаны из алюминиевого сплава, под ними — лайтбоксы, просвечивающие надписи, — указано в сообщении. — Вывески на станции установят в течение двух недель.
В пресс-службе компании отметили, что сейчас специалисты завершают работы по устройству фасада станции, устанавливаются последние витражи. На станции выполнена прокладка инженерных систем для реализации пуско-наладочных работ.
Ведутся и внутренние работы на площадке строительства. Так, в частности, строители монтируют внутреннее освещение в кассовом зале, вестибюле и на платформах станции, освещены подъемные зоны всех эскалаторных групп.
— На потолке установлены алюминиевые сотовые панели. Подвесной потолок с расположенными внутри светильниками будет освещать все зоны станции дневным холодным светом. Светильники будут располагаться под потолком и на стенах станции, — уточнили в компании.
Отметим, в начале ноября стало известно о том, что на станции «Спортивная» в Новосибирске установили цветовые датчики. Система платформенных раздвижных дверей полностью готова к эксплуатации.