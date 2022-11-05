Внедорожник перевернулся на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске — водитель в реанимации
Автомобиль врезался в островок безопасности
Вечером 5 ноября в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, в результате аварии
Как сообщили корреспонденту НГС очевидцы, инцидент произошел на улице Дуси Ковальчук. Водитель внедорожника врезался в островок безопасности. Информацию об этом также подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
— Водитель двигался по улице Дуси Ковальчук со стороны Красного проспекта, в сторону улицы Залесского. У дома 276 по улице Дуси Ковальчук совершил наезд на препятствие — «пешеходное ограждение перильного типа», после чего совершил опрокидывание транспортного средства, — указано в сообщении.
В результате аварии пострадал водитель. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. На месте ДТП работает экипаж ГИБДД.
В конце октября в Новосибирской области водитель «Жигулей» не справился с управлением автомобилем и утонул в водоеме. В результате ДТП водитель скончался на месте.