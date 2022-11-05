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Внедорожник перевернулся на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске — водитель в реанимации

Автомобиль врезался в островок безопасности

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ДТП произошло на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске

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Вечером 5 ноября в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, в результате аварии 49-летнего водителя автомобиля Mitsubishi Pajero госпитализировали в реанимацию.

Как сообщили корреспонденту НГС очевидцы, инцидент произошел на улице Дуси Ковальчук. Водитель внедорожника врезался в островок безопасности. Информацию об этом также подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

— Водитель двигался по улице Дуси Ковальчук со стороны Красного проспекта, в сторону улицы Залесского. У дома 276 по улице Дуси Ковальчук совершил наезд на препятствие — «пешеходное ограждение перильного типа», после чего совершил опрокидывание транспортного средства, — указано в сообщении.

Водитель в реанимации

Водитель в реанимации

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В результате аварии пострадал водитель. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. На месте ДТП работает экипаж ГИБДД.

В конце октября в Новосибирской области водитель «Жигулей» не справился с управлением автомобилем и утонул в водоеме. В результате ДТП водитель скончался на месте.

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