«К утру точно доедем»: Новосибирск сковали пятничные пробки

Вечером в пятницу, 28 октября, дороги Новосибирска встали в сильных пробках — заторы наблюдаются как на левом, так и на правом берегу города. 2ГИС оценивает ситуацию на дорогах в 7 баллов .

Как сообщается в 2ГИСе, в Новосибирске зафиксировано не менее десяти ДТП. Аварии произошли, в частности, на пересечении улиц Кропоткина и Ипподромской, на улицах Фрунзе, Восход, Фабричной, Немировича-Данченко и Октябрьской магистрали.