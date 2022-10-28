«К утру точно доедем»: Новосибирск сковали пятничные пробки
Ситуация на дороге в городе оценивается в семь баллов
Вечером в пятницу, 28 октября, дороги Новосибирска встали в сильных пробках — заторы наблюдаются как на левом, так и на правом берегу города. 2ГИС оценивает ситуацию на дорогах в
Как сообщается в 2ГИСе, в Новосибирске зафиксировано не менее десяти ДТП. Аварии произошли, в частности, на пересечении улиц Кропоткина и Ипподромской, на улицах Фрунзе, Восход, Фабричной, Немировича-Данченко и Октябрьской магистрали.
Красным окрасились дороги на площади Маркса в Новосибирске.
— Всем, кто стоит в пробке, желаю спокойствия! К утру точно доедем, — пишет один из пользователей 2ГИС.
Днем 28 октября в Заельцовском районе Новосибирска в результате аварии два автомобиля разбросало по Мочищенскому шоссе. После происшествия на дороге образовалась пробка.