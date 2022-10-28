Два автомобиля разбросало по Мочищенскому шоссе после
аварии — на дороге пробка
На месте работают сотрудники ГИБДД
В Заельцовском районе Новосибирска два автомобиля разбросало по Мочищенскому шоссе.
Как сообщается в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», ДТП зафиксировали на
— Оба транспортных средства получили заметные повреждения, — сообщили в группе.
На видео, которое размещено в паблике, видно, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Точный адрес происшествия в сообщении не уточняется, но, по данным 2ГИС, на автодороге по
В группе «Инцидент Новосибирск» уточняется, что на месте также работают врачи скорой помощи. Как сообщается в паблике, в ДТП столкнулись ВАЗ-2109 и Toyota
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГИБДД Новосибирска с просьбой сообщить подробности аварии. На момент публикации в ведомстве не прокомментировали ДТП.
Утром 28 октября в Новосибирске на улице Дуси Ковальчук произошло массовое ДТП. Брендированная фура Wildberries влетела на парковку — пострадало несколько машин.