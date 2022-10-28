20idei
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 8/10
usd 61.36
eur 61.57
Тема дняСнова зальют каток скандальной формы
Все новости
Все новости

Два автомобиля разбросало по Мочищенскому шоссе после аварии — на дороге пробка

На месте работают сотрудники ГИБДД

2 141
ds

В Новосибирске столкнулись два автомобиля

Поделиться

В Заельцовском районе Новосибирска два автомобиля разбросало по Мочищенскому шоссе.

Как сообщается в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», ДТП зафиксировали на 1-м Мочищенском шоссе. Столкновение произошло между серым автомобилем и седаном Toyota Mark II.

— Оба транспортных средства получили заметные повреждения, — сообщили в группе.

На видео, которое размещено в паблике, видно, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Точный адрес происшествия в сообщении не уточняется, но, по данным 2ГИС, на автодороге по 1-му Мочищенскому шоссе в сторону Красного проспекта и улицы Жуковского затруднено движение. Затор наблюдается вблизи поворота на Дачное шоссе.

Затор на 1-м Мочищенском шоссе в Новосибирске

Затор на 1-м Мочищенском шоссе в Новосибирске

Поделиться

В группе «Инцидент Новосибирск» уточняется, что на месте также работают врачи скорой помощи. Как сообщается в паблике, в ДТП столкнулись ВАЗ-2109 и Toyota Mark II.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГИБДД Новосибирска с просьбой сообщить подробности аварии. На момент публикации в ведомстве не прокомментировали ДТП.

Утром 28 октября в Новосибирске на улице Дуси Ковальчук произошло массовое ДТП. Брендированная фура Wildberries влетела на парковку — пострадало несколько машин.

По теме

ДТПМочищенское шоссеАварияГИБДД Новосибирска
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2