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Пригородные электрички меняют расписание из-за длинных выходных в Новосибирской области

Изменения коснутся пятницы, 4 ноября

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Расписание меняют лишь на время

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Пригородные электрички переходят на расписание выходного дня в период с 4 по 6 ноября в Новосибирской области. Это связано с празднованием Дня народного единства, сообщили в «Экспресс-пригород».

В выходной день меньше составов и другое время прибытия.

Например, из Бердска в Новосибирск в будни можно уехать в 7:15, а в выходной — в 7:45. Уточнить расписание можно на сайте «Экспресс-пригород» или по телефону 050.

— Отметим, что в четверг 3 ноября электропоезда будут курсировать по обычному расписанию, — добавили в компании.

В сентябре этого года новую пригородную электричку в Новосибирской области анонсировали к 2023 году.

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