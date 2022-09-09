Новую пригородную электричку в Новосибирской области анонсировали к
2023 году
Стоимость проезда будет составлять до
В 2023 года в Новосибирской области запустят электричку Татарская — Карасук. Появление электрички в расписании Западно-Сибирской железной дороги анонсировал глава Чистоозерного района Александр Аппель.
По информации Аппеля, администрация несколько лет выступала с инициативой возобновления движения по маршруту Татарская — Карасук
— В перспективе — запуск автобусного маршрута на Татарск. Но железнодорожное сообщение будет не менее перспективным. Нам возобновление движения очень важно и мы его очень ждем, — написал Аппель на своей странице во «ВКонтакте».
По словам чиновника, льготы для пассажиров будут сохранены. Доехать из Чистоозерного до Татарска можно будет всего за 79 рублей. В перспективе это расширит возможность проезда в Усть-Таркский, Кыштовский, Венгеровский, Северный, Куйбышевский, Здвинский районы области.
Кстати, в Новосибирске с 3 сентября отменили летнее расписание движения восьми пригородных поездов. Это коснулось электричек, которые курсируют в субботу и воскресенье.