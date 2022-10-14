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Спецоперация на Украине

Власти Новосибирской области назвали мобилизацию причиной сбоя в работе транспорта

По данным министерства, в сфере перевозок пассажиров сложился «значительный» кадровый дефицит

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По данным Минтранса Новосибирской области, сбои в движении пассажирского транспорта связаны с частичной мобилизацией

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Минтранс Новосибирской области связал с частичной мобилизацией перебои в работе общественного транспорта. Об этом ведомство заявило в ответ на вопрос одного из пользователей социальной сети «ВКонтакте» в обсуждении группы «Новости Верх-Тулы». В нем пользователь пожаловался на нерегулярность движения автобуса № 115 в области. Публикуем ответ министерства.

— В настоящее время в соответствии с Указом президента Российской Федерации «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» осуществляется призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации. В связи с чем в сфере перевозок пассажиров сложился значительный кадровый дефицит водительского и технического персонала, — указано в ответе министерства на вопрос пользователя 14 октября.

В сообщении отмечается, что это влияет на возможность автотранспортных предприятий выпускать достаточное количество подвижного состава и следовать утвержденному расписанию движения по маршруту. В пресс-службе Минтранса Новосибирской области журналисту НГС подтвердили, что пост был отправлен с официальной страницы министерства.

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НГС направил запрос в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области с просьбой прокомментировать указанное заявление и сообщить, сколько специалистов необходимо в регионе для замещения работников, которые были призваны на военную службу по частичной мобилизации.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Новосибирске мобилизовали шестерых сотрудников метрополитена. Еще три человека уехали в зону проведения СВО в качестве добровольцев.

Верх-ТулаВоенная службаПассажирский транспортОбщественный транспортМобилизацияСпецоперация на Украине
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