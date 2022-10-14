Власти Новосибирской области назвали мобилизацию причиной сбоя в работе транспорта

Минтранс Новосибирской области связал с частичной мобилизацией перебои в работе общественного транспорта. Об этом ведомство заявило в ответ на вопрос одного из пользователей социальной сети «ВКонтакте» в обсуждении группы «Новости Верх-Тулы». В нем пользователь пожаловался на нерегулярность движения автобуса № 115 в области. Публикуем ответ министерства.



— В настоящее время в соответствии с Указом президента Российской Федерации «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» осуществляется призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации. В связи с чем в сфере перевозок пассажиров сложился значительный кадровый дефицит водительского и технического персонала, — указано в ответе министерства на вопрос пользователя 14 октября.

