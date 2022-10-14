В Новосибирске мобилизовали шестерых сотрудников метрополитена
Кроме того, еще три человека уехали в зону проведения СВО в качестве добровольцев
В новосибирском метрополитене мобилизовали шестерых сотрудников. Еще три работника уже уехали в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольцев. Об этом сообщили на сайте новосибирского метрополитена после выхода публикаций о мобилизации на предприятии.
— В некоторых средствах массовой информации появилась некорректная информация о том, как отдельные сотрудники Новосибирского метрополитена получили повестки в рамках частичной мобилизации. Со ссылкой на анонимные источники приводится совершенно искаженная картина, — отметили в метрополитене. — Руководство метрополитена заявляет, что все процедуры, связанные с частичной мобилизацией, на предприятии проходят строго в установленном законом порядке.
Как уточнили в метро, шесть сотрудников уже мобилизовали. Три человека отправились в зону проведения СВО на Украину в качестве добровольцев.
— Коллектив метрополитена поддерживает своих сотрудников, которые с честью выполняют свой конституционный воинский долг. Им и членам их семей предприятием оказывается всесторонняя помощь, — отметили в метрополитене.
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В начале октября власти Новосибирской области заявили о завершении первого этапа частичной мобилизации. Но через несколько дней стало известно, что никаких этапов не существует, сроки завершения частичной мобилизации не определены.