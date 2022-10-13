Когда закончится частичная мобилизация? Всё, что известно о сроках и планах
Одни регионы отчитываются о выполнении плана, другие объявляют о старте второго этапа
Главы уже 38 регионов (по данным на 07:30 13 октября 2022 года) заявили, что выполнили план по частичной мобилизации. Конкретные цифры не назвали — это засекреченные данные. Двое глав — из Курской и Ростовской областей — при этом сказали о начале некоего второго этапа, но вскоре ростовский военком опроверг существование каких-либо этапов или волн.
Сроки мобилизации по-прежнему никто официально не называет. Что говорят военкомы о первой/второй волне — смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован выше. Мы собрали в одном ролике всё, что известно о завершении мобилизации.
— Такого понятия, как первая волна, вторая волна, не существует. Всё будет зависеть от складывающейся обстановки в данный период времени, — заявил нашим коллегам из E1.RU врио военкома Свердловской области Сергей Чирков.
Впрочем, даже после заявлений о выполнении плана мобилизация может продолжиться. Так, например, произошло в Ростовской области — спустя восемь дней после отчета губернатора о завершении первой волны призыва регион получил новый план.
Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Президент заявил, что повестки получат 300 тысяч военных в запасе.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Мы сделали карточки с ответами на самые важные вопросы, приходящие на горячую линию по частичной мобилизации. Они пополняются по мере появления новых вопросов.
Все новости о частичной мобилизации в России вы можете найти в специальном разделе.