«Автомат в зубы — и побежал»: в метрополитене начали вручать повестки сотрудникам

— Позвонил секретарь, сказал прийти на сверку военного билета. Я прихожу, мне сразу суют повестку. Я, естественно, отказался от нее, я на больничном. У них стоит группа категории А, а у меня по факту Г, и они меня призывают, — недоумевает он.

Олег (имя изменено), другой сотрудник метрополитена, рассказал, что 21 сентября, когда объявили частичную мобилизацию, его коллеги, электромеханик и электромонтер, задались вопросом, есть ли у них бронь.

— Мы были уверены, что на нашу должность, специальность она полагается. Электромеханикам — всем, электромонтерам — после 35 лет. Нам обещали, что всё будет нормально, но никто ничего толком не говорил, — вспоминает он. — Потом узнали, что работница военно-учетного стола при метро несколько месяцев назад уволилась, возможно, ушла на пенсию. А новенькая списки не вела, из-за чего, собственно, и возникла эта ситуация в сентябре. У кого-то бронь была, у кого-то — нет.