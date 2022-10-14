«Автомат в зубы — и побежал»: в метрополитене начали вручать повестки сотрудникам
Сначала мужчин просили принести военные билеты на сверку
В Новосибирском метрополитене начали вручать повестки сотрудникам на работе. Сначала мужчин попросили принести военные билеты для регулярной сверки документов, потом выяснилось, что военник вернут только в том случае, если его владельцы распишутся в повестке на свое имя. На часть сотрудников метро оформлены брони, остальных могут мобилизовать. НГС узнал, как мобилизуют сотрудников новосибирской подземки.
Сказали прийти на сверку военного билета, а всучили повестку
Истории у сотрудников метрополитена похожи: собрали военные билеты, потом попросили прийти на сверку документов и начали вручать повестки. Бронь оказалась лишь у части сотрудников, остальные пока в растерянности.
Андрей (имя изменено по просьбе героя статьи) работает в одной из технических служб метрополитена. Сейчас он на больничном, но недавно приезжал на работу, потому что руководство попросило его расписаться в каких-то документах. О повестке речи не было, Андрей был уверен, что это обычная сверка документов — регулярная процедура для сотрудников метро.
— Позвонил секретарь, сказал прийти на сверку военного билета. Я прихожу, мне сразу суют повестку. Я, естественно, отказался от нее, я на больничном. У них стоит группа категории А, а у меня по факту Г, и они меня призывают, — недоумевает он.
Олег (имя изменено), другой сотрудник метрополитена, рассказал, что 21 сентября, когда объявили частичную мобилизацию, его коллеги, электромеханик и электромонтер, задались вопросом, есть ли у них бронь.
— Мы были уверены, что на нашу должность, специальность она полагается. Электромеханикам — всем, электромонтерам — после 35 лет. Нам обещали, что всё будет нормально, но никто ничего толком не говорил, — вспоминает он. — Потом узнали, что работница военно-учетного стола при метро несколько месяцев назад уволилась, возможно, ушла на пенсию. А новенькая списки не вела, из-за чего, собственно, и возникла эта ситуация в сентябре. У кого-то бронь была, у кого-то — нет.
Примерно через полторы недели после начала мобилизации работники узнали, что появился список сотрудников, для которых действительно нет брони. Сказали, что для оформления той самой брони нужно принести военные билеты:
— Собрали военники под руководством начальника службы. Потом людей стали вызывать якобы для сверки документов, а на самом деле начали раздавать повестки на мобилизацию. Это вместо того, чтобы ставить на специальный воинский учет. Начальник службы знал про список и про повестки. Кстати, работников других служб тоже «обрадовали» повестками, даже машинистов.
Олег вспомнил, что в середине июля ему позвонили из районного военкомата и попросили прийти — тогда тоже сказали, что для сверки документов.
— А на самом деле, в тот же день, когда я пришел, вклеили мне мобилизационное предписание. Никто толком ничего не объяснял, сказали, мол, это неважно, это если военное положение будет, для формирования подразделений, и всё в таком духе. Я подумал: ну ладно, всё равно уже сделали. Я тогда не понял, что это такое, а выяснять стал уже после того, как появился этот список, куда я и попал. Сейчас мне даже не говорили принести военник, как остальным.
Он считает, что руководство метро должно было заранее поставить сотрудников на воинский учет, позаботиться о брони, тогда в районном военкомате не вклеивали бы никаких предписаний. Но даже в том случае, если уже вклеили, всё равно должны были оформить бронь и изъять это предписание.
— В итоге я пошел сам в военно-учетный стол выяснять, что происходит, делают мне бронь или нет и почему мне не сказали военник принести, как другим, — говорит Олег. — После довольно странного общения, когда на мой вопрос нагло, без уважения, отвечают вопросом на вопрос, я попытался прояснить ситуацию по существу. Но понял, что раз есть предписание, то и брони мне не видать. Меня эта ситуация не устраивает, хочу прояснить, кто прав и почему это не произошло.
Сидит три военкома, кладут повестку, говорят: «Расписывайся»
Их коллега Дмитрий (имя также изменено) уверен, что для сотрудников по этим специальностям должны быть брони. Он знает 12 человек, которые так же, как и он, ждут обещанных броней. У него достаточно серьезное заболевание, и две недели он на больничном. Этот статус пока дает возможность не подписывать повестку.
— Меня завели в определенную дверь, где сидит три военкома, кладут повестку, говорят: «Расписывайся». Я говорю: «Сейчас я на больничном, вообще не должен здесь находиться, так что всего доброго, до свидания». Они: «Ну ладно, иди лечись». Спросили, когда я выхожу с больничного. На больничный я ушел за две недели до всего этого. У нас есть военно-учетный стол, там сидит женщина, которая этим занимается. И с другой стороны коридора — железная дверь на кодовом замке, там сидят люди. Как нам сообщили, это какие-то военкомы. Кому они подчиняются, неизвестно.
Он заметил, что на столе у военкомов была внушительная стопка бумаг, «на полметрополитена повесток». У него была срочная служба, в военном билете категория Б, а некоторые из тех, кого призывают, говорили, что вообще не служили.
— У всех всё разное. Я не иду забирать свой военник по одной простой причине — у меня очень серьезное заболевание, и, насколько мы понимаем, сейчас никто комиссию не делает тем, кто по повестке приходит.
Если сами явятся в военкомат, напишут заявление на комиссии, это будет рассматриваться. А если ты пришел по повестке, то автомат в зубы — и побежал, — говорит сотрудник метрополитена. — Да, я видел сам свою повестку, это не мои предположения. Там написано: явиться в военкомат и так далее, написано мое имя. Полноценно заполненная. Мы уже все дружно поняли, что собирали они (билеты) не для оформления брони, а именно для того, чтобы уже создать определенную базу и по ней всех выпинывать.
Через пару дней он рассказал, что кто-то из коллег решил уволиться, один сменил себе группу, кто-то пошел в военкомат, есть даже те, кто уже уехал.
Что говорят в мэрии и руководство метро
В пресс-центре мэрии и пресс-службе метрополитена на вопросы НГС по поводу броней и мобилизованных сотрудников ответили общими формулировками, сослались на закон о государственной тайне и юридические документы.
— По информации департамента правовой и кадровой работы мэрии Новосибирска, бронирование работников, пребывающих в запасе, осуществляется в соответствии с Перечнем должностей и профессий, утвержденным Постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, от 3 февраля 2015 г.
Новосибирский метрополитен также не стал раскрывать подробности мобилизации сотрудников и предложил задать вопросы военкоматам:
— Работа по вопросам мобилизации на предприятии организована и проводится в соответствии с законодательством РФ и локальными документами предприятия в рамках планов работы районных военных комиссариатов города Новосибирска. Для получения информации по вашим вопросам рекомендуем обратиться в районные военные комиссариаты города Новосибирска.
На этой неделе стало известно, что в нашем регионе отсрочку получили 430 мобилизованных. Недавно власти и военкомы заявили, что никаких разделений процесса частичной мобилизации на этапы не существует.