В России началась вторая волна мобилизации? Отвечают военком, Минобороны и Кремль
Губернатор Ростовской области заявил о получении «нового задания»
По всей России губернаторы отчитываются о выполнении плана по частичной мобилизации в своих регионах. Накануне стало известно, что в Ростовской области уже начали выполнять так называемые «новые мобилизационные задания». Об этом заявил глава Ростовской области Василий Голубев. В Курской же области власти заявили о «втором этапе» мобилизации.
Что под этим всем подразумевается, ответил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров. Он заявил, что в регионе продолжаются мобилизационные мероприятия, но это не вторая волна, сообщают наши коллеги из 161.RU.
— Никаких волн по призыву не существует, — утверждает Егоров в ролике, опубликованном «Дон 24». — В настоящее время Ростовская область продолжает выполнять мероприятия по призыву граждан по специальностям, в которых сейчас нуждаются вооруженные силы. Все мероприятия мобилизации проводятся в установленные плановые сроки и в установленной численности. Еще раз напоминаю, численность — 300 тысяч человек.
При этом когда губернатор Ростовской области Василий Голубев накануне вечером рассказал о возобновлении частичной мобилизации, он говорил о процессе иначе.
— Ростовская область получила новое мобилизационное задание [от Минобороны], к его исполнению приступили муниципальные призывные комиссии, — уточнил Голубев.
Источник 161.RU в силовых структурах пояснил, что губернатор неточно описал процесс: в области добирают бойцов по старому заданию — по нужным ВУСам, вместо тех, кого мобилизовали с нарушениями и в итоге отправили домой.
— Призыв частичный объявили, людей позвали. Оказалось, что девать их, собственно, всех сразу некуда. Часть призвали ошибочно — начали выяснять. Половину отправили по домам и сказали ждать. Сейчас, чтобы всё было законно, просто тех, кого отправили, призывают заново, — уточнил собеседник редакции. — По моим данным, больше тех, кого изначально призвали по количеству, призывать не будут. Так называемый добор сейчас продолжается исключительно по специальностям, которых не хватило.
Телеграм-канал «Война с фейками», на который с начала спецоперации ссылаются и представители власти, после заявления Василия Голубева также сообщил, что «никаких волн нет».
— Поскольку большую часть из них уже мобилизовали, произошло уточнение количества призываемых в регионах, в первую очередь по параметрам военно-учетных специальностей. <...> В некоторых регионах после набора определенного количества мобилизованных призывные мероприятия приостанавливаются, чтобы не перегружать военкоматы. После того как группа призывников отправляется в учебные центры, призыв возобновляется. Некоторые губернаторы называют это второй волной, но это не так, — говорится в сообщении со ссылкой на Минобороны России.
Что имел в виду ростовский губернатор под «получением нового мобилизационного задания», никто так и не пояснил. После зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин также заявил, что в указе Владимира Путина о начале частичной мобилизации «волны» не предусмотрены.
— Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то «выполнил первый этап» или «перешел ко второму этапу» говорить тоже не приходится. Идет частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится, — заявил Юрий Швыткин.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
В среду, 12 октября, в Кремле также прокомментировали информацию о «второй волне» частичной мобилизации:
— Новой волны мобилизации нет, надо спрашивать у губернаторов, что они имеют в виду под новыми мобилизационными заданиями, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Все новости о частичной мобилизации в России мы собираем в сюжете на нашем сайте.