В России началась вторая волна мобилизации? Отвечают военком, Минобороны и Кремль

По всей России губернаторы отчитываются о выполнении плана по частичной мобилизации в своих регионах. Накануне стало известно, что в Ростовской области уже начали выполнять так называемые «новые мобилизационные задания». Об этом заявил глава Ростовской области Василий Голубев. В Курской же области власти заявили о «втором этапе» мобилизации.



Что под этим всем подразумевается, ответил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров. Он заявил, что в регионе продолжаются мобилизационные мероприятия, но это не вторая волна, сообщают наши коллеги из 161.RU.

