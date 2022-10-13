Еще 80 новосибирцев получили отсрочку от мобилизации
Ранее сообщалось об отсрочке для 350 человек
В Новосибирской области 430 мобилизованных получили отсрочку на вечер 12 октября. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.
— Около 430 граждан получили отсрочку. На каком этапе это было — я не в курсе. Это на вечер вчерашнего дня. В пятницу военная прокуратура даст новую информацию, — сообщила Нина Шалабаева.
По данным Нины Шалабаевой на 7 октября, отсрочка была у 350 мобилизованных новосибирцев.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Отсрочка от мобилизации положена студентам и аспирантам и людям с определенными болезнями. Кроме того, отсрочку могут получить многодетные родители и родители-одиночки — здесь мы рассказывали об этом подробно.