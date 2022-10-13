20idei
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 4/10
usd 63.76
eur 62.59
Тема дняСкандал на хоккейном матче
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Еще 80 новосибирцев получили отсрочку от мобилизации

Ранее сообщалось об отсрочке для 350 человек

867
ds

Частичная мобилизация началась 21 октября

Поделиться

В Новосибирской области 430 мобилизованных получили отсрочку на вечер 12 октября. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.

— Около 430 граждан получили отсрочку. На каком этапе это было — я не в курсе. Это на вечер вчерашнего дня. В пятницу военная прокуратура даст новую информацию, — сообщила Нина Шалабаева.

По данным Нины Шалабаевой на 7 октября, отсрочка была у 350 мобилизованных новосибирцев.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Отсрочка от мобилизации положена студентам и аспирантам и людям с определенными болезнями. Кроме того, отсрочку могут получить многодетные родители и родители-одиночки — здесь мы рассказывали об этом подробно.

ОтсрочкаЧастичная мобилизацияМобилизованные
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2