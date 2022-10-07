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Спецоперация на Украине

Около 350 мобилизованных граждан в Новосибирске получили отсрочку

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева

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Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября

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Около 350 человек, которых мобилизовали в Новосибирске, получили отсрочку. Об этом НГС сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.


— Получили отсрочку около 350 человек. По сведениям, которые мне предоставили в Новосибирском областном военкомате, — сказала Шалабаева.

Она не уточнила, по каким причинам граждане получили отcрочку.

Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Отсрочка от мобилизации положена студентам и аспирантам и людям с определенными болезнями. Кроме того, отсрочку могут получить многодетные родители и родители-одиночки — здесь мы рассказывали об этом подробно.

Частичная мобилизация
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