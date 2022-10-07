Около 350 мобилизованных граждан в Новосибирске получили отсрочку
Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева
Около 350 человек, которых мобилизовали в Новосибирске, получили отсрочку. Об этом НГС сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.
— Получили отсрочку около 350 человек. По сведениям, которые мне предоставили в Новосибирском областном военкомате, — сказала Шалабаева.
Она не уточнила, по каким причинам граждане получили отcрочку.
Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Отсрочка от мобилизации положена студентам и аспирантам и людям с определенными болезнями. Кроме того, отсрочку могут получить многодетные родители и родители-одиночки — здесь мы рассказывали об этом подробно.