Рейс Новосибирск — Баку задержали на 9 часов из-за попавшей в двигатель птицы — прокуратура возбудила дело
Сотрудники компании не приготовили для клиентов номера в гостинице
Новосибирская транспортная прокуратура закончила проверку по делу о задержке рейса Новосибирск — Баку авиакомпании «ИрАэро».
По материалам дела, задержка рейса на более чем 9 часов произошла 22 июля в новосибирском аэропорту Толмачево. Посадки в самолет ожидали 97 пассажиров, в их числе — 19 детей. При этом, отметили в надзорном ведомстве, сотрудники авиакомпании не озаботились размещением пассажиров в гостинице, а также несвоевременно предоставили им прохладительные напитки и горячее питание.
— Генеральному директору авиакомпании вынесено представление, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном
В пресс-службе авиакомпании «ИрАэро» журналисту НГС пояснили, что задержка рейса произошла из-за неисправности самолета: в двигатель попала птица. При этом, по словам представителя компании, прохладительные напитки и питание пассажирам были предоставлены не менее двух раз. В распоряжении клиентов также находились комната матери и ребенка, камера хранения.
— Никто из пассажиров за услугой размещения в гостинице не обращался. Помимо того, планировалось, что пассажиры отправятся по маршруту сразу после прибытия резервного воздушного судна, а размещение в гостинице могло значительно усложнить логистику и привести к еще большим задержкам, — пояснили в авиакомпании.
Материалы проверки направлены в контролирующий орган, добавили в прокуратуре.
В июле самолет из Антальи не смог приземлиться в Новосибирске из-за сильного тумана. В результате рейс перенаправили в Красноярск.