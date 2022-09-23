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Рейс Новосибирск — Баку задержали на 9 часов из-за попавшей в двигатель птицы — прокуратура возбудила дело

Сотрудники компании не приготовили для клиентов номера в гостинице

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Время ожидания пассажиры провели в терминале аэропорта Толмачево

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Новосибирская транспортная прокуратура закончила проверку по делу о задержке рейса Новосибирск — Баку авиакомпании «ИрАэро».

По материалам дела, задержка рейса на более чем 9 часов произошла 22 июля в новосибирском аэропорту Толмачево. Посадки в самолет ожидали 97 пассажиров, в их числе — 19 детей. При этом, отметили в надзорном ведомстве, сотрудники авиакомпании не озаботились размещением пассажиров в гостинице, а также несвоевременно предоставили им прохладительные напитки и горячее питание.

— Генеральному директору авиакомпании вынесено представление, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных»), — сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе авиакомпании «ИрАэро» журналисту НГС пояснили, что задержка рейса произошла из-за неисправности самолета: в двигатель попала птица. При этом, по словам представителя компании, прохладительные напитки и питание пассажирам были предоставлены не менее двух раз. В распоряжении клиентов также находились комната матери и ребенка, камера хранения.

— Никто из пассажиров за услугой размещения в гостинице не обращался. Помимо того, планировалось, что пассажиры отправятся по маршруту сразу после прибытия резервного воздушного судна, а размещение в гостинице могло значительно усложнить логистику и привести к еще большим задержкам, — пояснили в авиакомпании.

Материалы проверки направлены в контролирующий орган, добавили в прокуратуре.

В июле самолет из Антальи не смог приземлиться в Новосибирске из-за сильного тумана. В результате рейс перенаправили в Красноярск.

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