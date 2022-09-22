За три года в Новосибирске убрали 12 маршруток — когда от них откажутся совсем?
Их будут заменять транспортом большей вместимости
За три года в Новосибирске убрали 12 маршруток — почти полностью отказаться от этого вида транспорта планируют к 2026 году.
— В соответствии со стратегическими документами транспортного планирования поэтапное замещение маршрутов с транспортными средствами малой вместимости на маршруты по регулируемому тарифу большей вместимости будет осуществляться при условии предоставления альтернативного вида транспорта по данному направлению по регулируемому тарифу в рамках контрактной системы и окончания сроков действия свидетельств и маршрутных карт по маршрутам маршрутного такси, — ответил на вопрос НГС начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев.
Это значит, что маршрутки будут постепенно заменять на транспорт большей вместимости с регулируемым тарифом (в маршрутках тариф нерегулируемый, то есть назначается предпринимателями на их усмотрение), пока не истечет срок действующих договоров с перевозчиками.
По словам Константина Васильева, в 2019 году на муниципальной маршрутной сети работали 76 маршрутов маршрутного такси, в настоящее время — 64 маршрута. Работу в направлении отказа от маршруток власти продолжат до минимального необходимого объема к 2026 году. Сколько именно маршруток останется в Новосибирске через три года, начальник департамента транспорта не уточнил. Полный текст интервью Константина Васильева можно прочитать здесь.