Депутаты предложили повысить штраф за неправильную парковку в Новосибирске — сейчас суммы на уровне 2010 года
С нарушителей решили брать 3 тысячи рублей
Новые штрафы за парковку в неположенном месте предложили городские депутаты — если Заксобрание утвердит эту инициативу, сумма вырастет до 3 тысяч рублей.
Об этом сообщила заместитель начальника департамента транспорта мэрии Олеся Богомазова на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству. Сейчас штрафы за неправильную парковку, в том числе на детских, спортивных площадках, — от 1 до 2 тысяч рублей. Департамент предлагает их повысить до 3 тысяч рублей.
Замначальника департамента напомнила, что штрафы не поднимали с 2010 года. Во время дискуссии депутаты предложили усовершенствовать механизм сбора штрафов и рассмотреть возможность разделить степень ответственности автомобилистов, которые паркуются на газонах и на проезжей части. Во втором случае, на их взгляд, штраф должен быть выше, так как это мешает движению.
Председатель комиссии горсовета Игорь Кудин уточнил, что очередной этап — это сессия городского совета, которая состоится 28 сентября:
— Если одобрят эти предложения, то зампредседателя совета депутатов Евгений Лебедев представит позицию горсовета в Заксобрании. Решение об изменении этого штрафа будет принимать сессия Заксобрания.
НГС уже несколько лет ведет рубрику «Я паркуюсь как чудак». Свежие примеры парковок на газонах смотрите в нашем обзоре.