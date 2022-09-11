Как хозяин BMW с номерами 222 уничтожает новые газоны на Вокзальной, а гонщик на «Марк 2» блокирует въезд жильцам
Очередные факты неправильной парковки в городе
Представляем новый, 294-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— Разгрузка на газоне Вокзальной магистрали, уже на BMW, — пишет читательница Инна (фото выше).
— Котовского, выезд из подземного паркинга. Водитель белого автомобиля плевать хотел на ваши указатели «Машины не ставить», — пишет читательница Александра.
— У владельца этого авто явно проблема с глазомером, — уточняют очевидцы.
Загнал свой джип под дерево на траву.
Вот мы еще будем обращать внимание на такие мелочи, как способ парковки относительно края проезжей части.
Встал на место инвалида, а специального знака сзади не видно.
— Это дворовой проезд к Тимирязевскому скверу, слева — дом по адресу: ул. Тимирязева, 87. Когда-то, когда были построены дома Бульварного переулка, застройщик облагородил прилегающую территорию, уложив рулонный газон. А вот такие чудаки паркуются круглый год на этом проезде, заезжая правыми колесами на газон. Видно, как выкатали справа до голой земли всю траву. А трава прям до самого поребрика изначально была уложена. Короче, наглядный пример, как чудаки портят новые газоны, — рассказывает читатель Илья.
Если газона почти нет, значит, его нет — можно парковаться.
На Октябрьской магистрали стоянка вторым рядом — такое же естественное явление мироздания, как восход Солнца, божий день и бесконечность Вселенной.