Как хозяин BMW с номерами 222 уничтожает новые газоны на Вокзальной, а гонщик на «Марк 2» блокирует въезд жильцам

Представляем новый, 294-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



— Разгрузка на газоне Вокзальной магистрали, уже на BMW, — пишет читательница Инна (фото выше).