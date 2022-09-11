СЕЙЧАС +5°С
Пробки 0/10
usd 60.47
eur 60.86
Тема дняТуристы сбежали из Сочи после суток отпуска
Все новости
Все новости
Я паркуюсь как чудакОбзор

Как хозяин BMW с номерами 222 уничтожает новые газоны на Вокзальной, а гонщик на «Марк 2» блокирует въезд жильцам

Очередные факты неправильной парковки в городе

80

Стоянка на газоне

Поделиться

Представляем новый, 294-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Разгрузка на газоне Вокзальной магистрали, уже на BMW, — пишет читательница Инна (фото выше).

Перекрыл проезд

Перекрыл проезд

Поделиться

— Котовского, выезд из подземного паркинга. Водитель белого автомобиля плевать хотел на ваши указатели «Машины не ставить», — пишет читательница Александра.

Не попал в разметку

Не попал в разметку

Поделиться

— У владельца этого авто явно проблема с глазомером, — уточняют очевидцы.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

Поделиться

Загнал свой джип под дерево на траву.

Стоять надо перпендикулярно краю

Стоять надо перпендикулярно краю

Поделиться

Вот мы еще будем обращать внимание на такие мелочи, как способ парковки относительно края проезжей части.

На инвалидном месте

На инвалидном месте

Поделиться

Встал на место инвалида, а специального знака сзади не видно.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

Поделиться

— Это дворовой проезд к Тимирязевскому скверу, слева — дом по адресу: ул. Тимирязева, 87. Когда-то, когда были построены дома Бульварного переулка, застройщик облагородил прилегающую территорию, уложив рулонный газон. А вот такие чудаки паркуются круглый год на этом проезде, заезжая правыми колесами на газон. Видно, как выкатали справа до голой земли всю траву. А трава прям до самого поребрика изначально была уложена. Короче, наглядный пример, как чудаки портят новые газоны, — рассказывает читатель Илья.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

Поделиться

Если газона почти нет, значит, его нет — можно парковаться.

Второй ряд — это само собой

Второй ряд — это само собой

Поделиться

На Октябрьской магистрали стоянка вторым рядом — такое же естественное явление мироздания, как восход Солнца, божий день и бесконечность Вселенной.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

По теме

ПарковкаЯ паркуюсь как чудак
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2