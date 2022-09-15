«Износ здесь крайне высокий»: улицу Татьяны Снежиной на Плющихе отремонтируют за 22 миллиона рублей
Работы участка длиной 600 метров продолжатся неделю
В Новосибирске начали ремонтировать дорогу на улице Татьяны Снежиной, которую недавно застройщик передал в пользование мэрии города. Ремонт 600 метров будет стоить 22 миллиона — контракт был заключен с подрядчиком «СТС Плюс» за счет дополнительного финансирования.
По контракту подрядчик должен будет нанести два слоя асфальта. Сначала выравнивающий слой, который придаст окончательный профиль дороги. По контракту дорога должна быть закончена до 30 сентября, но как отмечает представитель подрядчика, реальные сроки меньше.
— Завершающая стадия ремонтных работ началась. Я напоминаю, что после корректировки наших планов в сторону увеличения на 150 миллионов 63 объекта на середину недели 80% работ выполнено. В стадии завершения полностью 50 объектов. Улица Татьяны Снежиной в плохом состоянии. Делал ее когда-то застройщик, который строил этот жилмассив. Время эксплуатации тоже было большое, износ здесь крайне высокий. Этот участок 600 метров был в крайне критичном состоянии, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Сейчас на участке делают фрезерование, а потом двумя слоями будут наносить асфальтобетонные слои. Сотрудники ДЭУ-1 к зиме, по поручению мэра, должны заделать большие ямы до начала зимы
— Мы уведем воду, чтобы тут больше ям не было. Слой будем укладывать в пять сантиметров. Сейчас ведем работы в круглосуточном режиме. Пять-семь дней и мы закончим, — рассказал накануне, 14 сентября, Евгений Харах, технический директор компании «СТС Плюс».
По данным «Контур.Фокуса», владелец «СТС Плюс» — Октай Мирза Оглы Гусейнов, это его единственная компания. Выручка в 2021 году — 600,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 35,7 миллиона рублей. «СТС Плюс» ремонтировала дороги по нацпроекту БКД. Также ей принадлежит асфальтовый завод на улице Выборной недалеко от ТЭЦ-5, из-за которого местные жители жаловались на большое количество пыли.
Застройщиком жилмассива на Плющихе выступает группа компаний «Дискус».
— Дорога по улице Татьяны Снежиной была построена в 2010 году. И с тех пор выдерживала огромную нагрузку дорожной сети, которая приходится на это место Плющихинского микрорайона. Капитальный ремонт любой дороги должен проходить каждые пять лет. Эта дорога без ремонта простояла 12 лет, что говорит о том, что построена она была руками. Мы благодарны городу, что данный участок дороги включен в эту программу ремонта, — прокомментировал ремонт Алексей Джулай, руководитель группы компаний «Дискус».
НГС продолжает проверять дороги Новосибирска после ремонтных работ этого сезона — сегодня у нас улица Дуси Ковальчук. Там прошел капитальный ремонт на участке от площади Калинина до горбольницы, также отремонтирован небольшой участок в районе магазина «Уют». Чем хорош этот ремонт, а что не было сделано, подробнее — у Дмитрия Косенко.