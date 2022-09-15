«Износ здесь крайне высокий»: улицу Татьяны Снежиной на Плющихе отремонтируют за 22 миллиона рублей

НГС продолжает проверять дороги Новосибирска после ремонтных работ этого сезона — сегодня у нас улица Дуси Ковальчук. Там прошел капитальный ремонт на участке от площади Калинина до горбольницы, также отремонтирован небольшой участок в районе магазина «Уют». Чем хорош этот ремонт, а что не было сделано, подробнее — у Дмитрия Косенко.