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Обзор

«Пьяные» трамваи и клубы пыли: как отремонтировали проблемную улицу Дуси Ковальчук — обзор НГС

Капитальный ремонт прошел на участке от площади Калинина до горбольницы, где жаловались на колею

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Рядом с отремонтированной автомобильной дорогой состояние трамвайных путей особенно бросается в глаза

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Продолжаем принимать дороги Новосибирска после ремонтных работ этого сезона — сегодня у нас улица Дуси Ковальчук. Там прошел капитальный ремонт на участке от площади Калинина до горбольницы, также отремонтирован небольшой участок в районе магазина «Уют». Чем хорош этот ремонт, а что не было сделано, подробнее — у Дмитрия Косенко.

Ремонта давно не было

Ремонта давно не было

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Улица Дуси Ковальчук на участке от площади Калинина до горбольницы находилась в плачевном состоянии долгие годы. Наверное, считалось, что движение по этому фрагменту менее интенсивное, чем по другую сторону площади Калинина, поэтому там худо-бедно чинили, а тут, как говорится, и так сойдет. Особый шарм разбитой улице придавали кривые трамвайные рельсы с еще более разбитым асфальтом в центре путей.

Стоимость контракта по ремонту — 87,5 миллиона рублей

Стоимость контракта по ремонту — 87,5 миллиона рублей

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Стоимость ремонта участка длиной 1450 метров составила 87,5 миллиона рублей, контракт был подписан с компанией ООО «Автодорремонт техно», принадлежащей предпринимателю Илье Никитину. Ему также принадлежат другие дорожно-строительные компании, в частности «Дорстройфлот» — один из крупнейших подрядчиков в Новосибирске. Общая сумма госконтрактов компаний Никитина превышает 1,5 миллиарда рублей — подробнее читайте тут.

Починили переезд через рельсы

Починили переезд через рельсы

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Пересечение Дуси Ковальчук и улицы Залесского было одним из самых проблемных мест: разбитое полотно между путями не давало автомобилям проехать быстро, поэтому на Залесского всегда были заторы. Сейчас тут неплохо: дорожное полотно переезда через пути выровняли, положили новый асфальт, нанесли разметку.

Платформа мешает движению

Платформа мешает движению

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Разметка обрамляет скандальные трамвайные платформы, сильно выступающие на проезжую часть, — и то уже хорошо, в темноте меньше шансов налететь на них.

Трамвай останавливается на старом месте

Трамвай останавливается на старом месте

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Платформы эти построены, деньги на них освоены, но до сих пор эти сооружения не приняты в эксплуатацию — их как бы не существует. Вот трамвай останавливается до платформы и там высаживает пассажиров — красота. Подробнее о проблемах с платформами читайте тут.

Дорога в целом ровная

Дорога в целом ровная

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Ну да ладно — едем дальше. Дорогу визуально отремонтировали хорошо, асфальт ровный, нигде вроде не крошится, ям и трещин нет. Разметка яркая, ровная.

Тщательная разметка на переходе

Тщательная разметка на переходе

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Бело-желтой разметкой тщательно обозначены пешеходные переходы. Это правильно.

Еще платформа на пути

Еще платформа на пути

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Прибываем на площадь Калинина — тут нас встречает очередная трамвайная платформа и разметка, заботливо уводящая нас на объезд платформы.

Машины скачут по рельсам

Машины скачут по рельсам

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На самой площади Калинина недавно отремонтировали переезд через трамвайные рельсы (эти работы не относятся к контракту по улице Дуси Ковальчук), но сделали так гадко, будто и не делали — машины всё так же скачут.

Здесь была колея

Здесь была колея

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Далее на нашей улице отремонтирован только один небольшой участок на пересечении улиц Дуси Ковальчук и Дачной — ранее НГС писал о глубокой колее, которая здесь образовалась. Колею дорожники устранили, перекресток закатали в ровный асфальт. Разметку бы еще нанести.

В целом вроде бы и ничего, но что-то не так, вам не кажется? Посмотрите на этот ролик, вас что-нибудь смутит?

Да, мы видим трамвай, который едет и шатается, как пьяный, по разбитым рельсам. Мы видим дым из-под колес, будто трамвай едет на дровах.

Красиво же?

Красиво же?

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А это на самом деле пыль, строительная и прочая, мусор, листва — все это клубами поднимается в воздух. Остались на месте старые дыры, останки развалившегося асфальта, провалы и трещины.

Зачем менять асфальт в середине, там не ездят

Зачем менять асфальт в середине, там не ездят

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И возникает вопрос: как же вы улицу делали, как проектировали, неужели нельзя было привести в порядок и серединку — хотя бы поменять старый асфальт на путях. Или в провинциальном мышлении не укладываются такие понятия, как городская среда, приличный вид улиц, эстетика, красота, наконец? Мы задали соответствующие вопросы профильному департаменту транспорта мэрии Новосибирска — обязательно сообщим вам ответ.

Почитайте еще, как власти со второй попытки отремонтировали скандальную Ватутина и какая проблема с улицей осталась.

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Площадь КалининаУлица Дуси КовальчукРемонтДороги
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