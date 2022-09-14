«Пьяные» трамваи и клубы пыли: как отремонтировали проблемную улицу Дуси Ковальчук — обзор НГС

И возникает вопрос: как же вы улицу делали, как проектировали, неужели нельзя было привести в порядок и серединку — хотя бы поменять старый асфальт на путях. Или в провинциальном мышлении не укладываются такие понятия, как городская среда, приличный вид улиц, эстетика, красота, наконец? Мы задали соответствующие вопросы профильному департаменту транспорта мэрии Новосибирска — обязательно сообщим вам ответ.

