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Девять новосибирских электричек начнут ходить по другому расписанию с 14 сентября

Изменения связаны с ремонтом на ж/д путях

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Корректировка во времени следования составит до 24 минут

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В Новосибирской области с 14 сентября девять электричек начнут ходить по новому расписанию. Изменения связаны с ремонтными работами на ж/д путях. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

— Изменения коснутся поездов, курсирующих по маршрутам Новосибирск — Барабинск, Барабинск — Новосибирск, Коченево — Новосибирск, Новосибирск — Болотная, Пригородный Простор — Новосибирск-Восточный, — пояснили в организации.

В пресс-службе отметили, что корректировка во времени следования составит до 24 минут.

Напомним, в Новосибирске с 3 сентября отменили летнее расписание движения восьми пригородных поездов.

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