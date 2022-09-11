Девять новосибирских электричек начнут ходить по другому расписанию
с 14 сентября
Изменения связаны с ремонтом на ж/д путях
В Новосибирской области с 14 сентября девять электричек начнут ходить по новому расписанию. Изменения связаны с ремонтными работами на ж/д путях. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
— Изменения коснутся поездов, курсирующих по маршрутам Новосибирск — Барабинск, Барабинск — Новосибирск, Коченево — Новосибирск, Новосибирск — Болотная, Пригородный Простор — Новосибирск-Восточный, — пояснили в организации.
В пресс-службе отметили, что корректировка во времени следования составит до 24 минут.
Напомним, в Новосибирске с 3 сентября отменили летнее расписание движения восьми пригородных поездов.