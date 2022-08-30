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На пригородных поездах возвращают 50% скидку школьникам и студентам

Чтобы получить скидку, школьникам нужно носить с собой справку с печатью

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Льготный период начнется 1 сентября до 15 июня

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В Новосибирской области с 1 сентября возвращают скидку в 50% школьникам и студентам на проезд в пригородных поездах. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. Льгота будет действовать до 15 июня 2023 года.

— АО «Экспресс-пригород» напоминает, что традиционно школьники и студенты могут покупать билеты со скидкой 50% на проезд в пригородных поездах, курсирующих по территории Новосибирской области. Студентам предоставлен дополнительный льготный период с аналогичной скидкой на 16–30 июня 2023 года, — сообщили в Западно-Сибирской железной дороги.

Чтобы получить скидку школьникам и студентам нужно предъявить в билетной кассе документы, которые подтверждают статус: школьникам — справку учащегося с печатью, студентам — студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на учебный год.

— Также в период с 1 сентября 2022 года до 15 июня 2023 года школьникам сельской местности предоставлено право бесплатного проезда в школу и обратно к месту жительства на основании именного ученического билета с фотографией, выданного по спискам школы, — рассказали в пресс-службе.

В этом году с 22 июня детям в возрасте до 7 лет установлено право бесплатного проезда в пригородных поездах, напомнили в пресс-службе РЖД.

Исследование сайта «Зарплата.Ру» показало, сколько россияне тратят на подготовку ребенка к школе. В опросе приняли участие 2200 человек в возрасте от 30 до 55 лет, в том числе из Новосибирской области.

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