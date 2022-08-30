На пригородных поездах возвращают 50% скидку школьникам и студентам

В Новосибирской области с 1 сентября возвращают скидку в 50% школьникам и студентам на проезд в пригородных поездах. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. Льгота будет действовать до 15 июня 2023 года.



— АО «Экспресс-пригород» напоминает, что традиционно школьники и студенты могут покупать билеты со скидкой 50% на проезд в пригородных поездах, курсирующих по территории Новосибирской области. Студентам предоставлен дополнительный льготный период с аналогичной скидкой на 16–30 июня 2023 года, — сообщили в Западно-Сибирской железной дороги.



Чтобы получить скидку школьникам и студентам нужно предъявить в билетной кассе документы, которые подтверждают статус: школьникам — справку учащегося с печатью, студентам — студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на учебный год.

