«Затратное дело»: сколько новосибирцы потратят на подготовку школьников к учебному году
Публикуем результаты исследования
Исследование сайта «Зарплата.Ру» показало, сколько россияне тратят на подготовку ребенка к школе. В опросе приняли участие 2200 человек в возрасте от 30 до 55 лет, в том числе из Новосибирской области.
Вот какие результаты показал опрос в НСО:
— Собрать ребенка в школу затратное дело: у 34% опрошенных запланированный общий бюджет на расходы для подготовки к школе в этом году начинается от 15 000 рублей. От 15000 до 20000 рублей на сборы потратят 36% родителей, свыше 20 000 рублей — 30%, — сообщает пресс-служба «Зарплаты.ру».
58% родителей планируют потратить на приобретение школьной формы больше 5000 рублей, меньше — 30%. Спортивную форму стоимостью от 2000 рублей собираются приобрести 28% опрошенных, от 2000 до 5000 рублей — 50%, дороже — 16%.
— Также школьникам требуется рюкзак, потратить на его приобретение планируют от 1 до 2 тысяч рублей — 28% опрошенных, от 2 до 5 тысяч рублей — 49%, свыше 5 тысяч рублей — 2%, другие респонденты не покупают в этом году ранец, — пишет «Зарплата.ру».
На школьные принадлежности 20% родителей потратят меньше 1000 рублей, 41% — от 1000 до 2000 рублей, от 2000 до 3000 — 21%, больше 3000 рублей — 18%. Некоторые родители собираются приобрести детям необходимую для детей технику — смартфоны и планшеты. От 5000 до 1000 рублей на гаджеты потратят 10% опрошенных, от 10000 до 20000 — 18%, от 20000 до 30000 рублей — 10%, от 30000 до 40000 — 3%, больше 40000 рублей — 8%.
На этой неделе НГС писал о том, что новосибирские родители заявили о навязывании школьной формы определенных марок. Она стоит дороже, чем в среднем по рынку. После публикации прокуратура начала проверку.