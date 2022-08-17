«Затратное дело»: сколько новосибирцы потратят на подготовку школьников к учебному году

Исследование сайта «Зарплата.Ру» показало, сколько россияне тратят на подготовку ребенка к школе. В опросе приняли участие 2200 человек в возрасте от 30 до 55 лет, в том числе из Новосибирской области.

Вот какие результаты показал опрос в НСО:

— Собрать ребенка в школу затратное дело: у 34% опрошенных запланированный общий бюджет на расходы для подготовки к школе в этом году начинается от 15 000 рублей. От 15000 до 20000 рублей на сборы потратят 36% родителей, свыше 20 000 рублей — 30%, — сообщает пресс-служба «Зарплаты.ру».