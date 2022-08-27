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В Новосибирске установят почти 3 километра пешеходных ограждений — показываем участки на карте

За работы готовы заплатить 4,1 миллиона рублей

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Ограждения установят на правом берегу

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В Новосибирске Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1 объявило аукцион на установку пешеходных ограждений. Они появятся на 34 участках.

Информацию об аукционе опубликовали 26 августа на сайте госзакупок. По данным документации, подрядчик должен будет установить «пешеходные ограждения барьерного типа». Для этого потребуется подготовить асфальтовое покрытие, собрать ограждения, установить их, засыпать щебнем и залить бетоном. Затем специалисты выполнят благоустройство и уберут мусор с места работ. Общая протяженность ограждений — 2640 метров.

Мы нанесли на одну карту здания и перекрестки, рядом с которыми поставят эти заборы.

Максимальная стоимость работ составляет 4,1 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимают до 5 сентября.

В 2019 году в Калининском районе установили пешеходное ограждение рядом с существующим забором. Это фото стало известно на всю страну. НГС разбирался, зачем нужны такие ограды и кто на них зарабатывает.

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ДЭУГосзакупкиОграждения
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