Центр Новосибирска перекроют на целый день — когда и где нельзя будет проехать
В городе 10 сентября будет проходить полумарафон
В Новосибирске 10 сентября перекроют 22 участка в центре города в день проведения полумарафона памяти Александра Раевича. Сибирский фестиваль бега пройдет в 24 раз.
— На время проведения мероприятия с 07:00 до 18:00 временно прекращается движение, ограничивается стоянка и запрещается парковка транспорта в Центральном районе, — сообщили в мэрии Новосибирска.
Список перекрытых участков:
- по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Советской;
- по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
- по ул. Ермака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
- по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
- по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина
- по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
- по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта;
- по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;
- по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской;
- по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
- по ул. Ленина на участке от ул. Советской до площади им. Ленина;
- по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
- по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
- по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта;
- по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;
- по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
- по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
- по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
- по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
- по ул. Сибревкома на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;
- по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
- по ул. Каинской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта.
Помимо перекрытия в городе ограничат и запретят парковаться на следующий участках:
- с 00:10 8 сентября до 23:55 10 сентября на площади им. Ленина в районе дома
№ 25на Красном проспекте;
- 10 сентября с 00:00 до 18:00 на Красном проспекте на участке от ул. Фрунзе до ул. Советской;
- 10 сентября с 00:00 до 18:00 на Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской;
- 10 сентября с 00:00 до 18:00 на ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до Красного проспекта.
Полумарафон имени Александра Раевича начали проводить в 1998 году на набережной Новосибирска. С 2001 года в рамках уже Сибирского фестиваля бега это соревнование проходит на Красном проспекте. В последние годы в забегах участвуют около 15 тысяч человек. С полумарафона 2021 года мы делали большой фоторепортаж.