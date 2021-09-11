Холод — не помеха: показываем 20 вдохновляющих кадров с полумарафона Раевича в Новосибирске

В Новосибирске прошел полумарафон памяти Александра Раевича
В Новосибирске состоялся полумарафон имени Александра Раевича. Сегодня, 11 сентября, на старт вышли 747 человек. Соревнованиям не помешала даже прохладная погода.
Забег посетил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как участники боролись за победу.
На время полумарафона в Новосибирске перекрыли 22 улицы. Показываем карту дорог, на которых до 18:00 будут действовать ограничения.
В прошлом году полумарафон прошел почти в то же время —