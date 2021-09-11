Холод — не помеха: показываем 20 вдохновляющих кадров с полумарафона Раевича в Новосибирске

В Новосибирске состоялся полумарафон имени Александра Раевича. Сегодня, 11 сентября, на старт вышли 747 человек. Соревнованиям не помешала даже прохладная погода.

Забег посетил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как участники боролись за победу.