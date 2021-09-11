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Тема дняЦентр Новосибирска перекрыт весь день. Карта
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Холод — не помеха: показываем 20 вдохновляющих кадров с полумарафона Раевича в Новосибирске

На старт вышли сотни участников

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Первой к финишу пришла Анна Викулова, которая победила и в прошлом году. Она преодолела полумарафон за 1 час 11 минут 23 секунды

Первой к финишу пришла Анна Викулова, которая победила и в прошлом году. Она преодолела полумарафон за 1 час 11 минут 23 секунды

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В Новосибирске прошел полумарафон памяти Александра Раевича

В Новосибирске состоялся полумарафон имени Александра Раевича. Сегодня, 11 сентября, на старт вышли 747 человек. Соревнованиям не помешала даже прохладная погода.

Забег посетил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как участники боролись за победу.

Перед соревнованиями спортсмены долго готовились и разминались

Перед соревнованиями спортсмены долго готовились и разминались

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Каждый настраивался на забег по-своему

Каждый настраивался на забег по-своему

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Старт соревнованиям дал мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Старт соревнованиям дал мэр Новосибирска Анатолий Локоть

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Участникам предстояло преодолеть дистанцию в <nobr class="_">21,1 км</nobr>

Участникам предстояло преодолеть дистанцию в 21,1 км

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На старт вышли 483 мужчины. Об этом говорится в сообществе «Сибирский Фестиваль Бега» во «ВКонтакте»

На старт вышли 483 мужчины. Об этом говорится в сообществе «Сибирский Фестиваль Бега» во «ВКонтакте»

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Участвовали и люди с особенностями здоровья

Участвовали и люди с особенностями здоровья

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Женщин в полумарафоне участвовало меньше, чем мужчин, — 264

Женщин в полумарафоне участвовало меньше, чем мужчин, — 264

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Участникам пришлось бежать в довольно прохладный день. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сегодня на улице +13 градусов

Участникам пришлось бежать в довольно прохладный день. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сегодня на улице +13 градусов

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Однако, несмотря на температуру воздуха, спортсмены были достаточно легко одеты

Однако, несмотря на температуру воздуха, спортсмены были достаточно легко одеты

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Некоторые настроились очень позитивно!

Некоторые настроились очень позитивно!

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В этом году забег прошел без зрителей из-за коронавирусных ограничений

В этом году забег прошел без зрителей из-за коронавирусных ограничений

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Мужчины стартовали на <nobr class="_">8 минут</nobr> позже женщин

Мужчины стартовали на 8 минут позже женщин

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Волонтеры выдавали воду тем, кто вышел на дистанцию

Волонтеры выдавали воду тем, кто вышел на дистанцию

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Пить приходилось на бегу

Пить приходилось на бегу

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Такой полумарафон требует от участников больших усилий

Такой полумарафон требует от участников больших усилий

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Кто-то предпочел спортивной форме деловую одежду

Кто-то предпочел спортивной форме деловую одежду

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Надеемся, что этот участник почувствовал себя супергероем не только благодаря костюму

Надеемся, что этот участник почувствовал себя супергероем не только благодаря костюму

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За соревнованиями внимательно следили

За соревнованиями внимательно следили

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Первым к финишу из мужчин пришел Анатолий Рыбаков, многократный победитель полумарафона. Он преодолел дистанцию за 1 час 03 минуты 45 секунд

Первым к финишу из мужчин пришел Анатолий Рыбаков, многократный победитель полумарафона. Он преодолел дистанцию за 1 час 03 минуты 45 секунд

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На время полумарафона в Новосибирске перекрыли 22 улицы. Показываем карту дорог, на которых до 18:00 будут действовать ограничения.

В прошлом году полумарафон прошел почти в то же время — 12 сентября. Посмотрите на 25 кадрах, какими были соревнования в прошлом году.

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бегзабегполумарафон Раевичасоревнованияспорт
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