9 августа понедельник
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 4/10
usd 73.13
eur 86.46
Тема дняПочему в Новосибирске пахнет? И когда уйдет вонь?

Все новости

Все новости

Как пройдет полумарафон Раевича в 2021 году: дата соревнований, запреты и карта перекрытий дорог

В районе площади Ленина запретят парковаться за полтора дня до мероприятия

2 390
41Обсудить

Поделиться

Полумарафон пройдет в Новосибирске уже в 24-й раз. Он традиционно сопровождается перекрытиями в центре города

Полумарафон пройдет в Новосибирске уже в 24-й раз. Он традиционно сопровождается перекрытиями в центре города

Поделиться

В Новосибирске частично перекроют 22 улицы из-за полумарафона Раевича

Сибирский фестиваль бега в этом году все-таки состоится — сегодня власти опубликовали проект постановления о проведении мероприятия. Полумарафон Раевича пройдет 11 сентября с 8 до 18 часов, ограничения начнут действовать еще раньше — с 7 утра.

Всего в Новосибирске перекроют 22 участка улиц — мы нанесли их на карту.

В субботу, 11 сентября, центр города будет выглядеть так

В субботу, 11 сентября, центр города будет выглядеть так

Поделиться

Кроме перекрытий в центре запретят парковаться с 00:00 до 23:55 11 сентября на трех участках, а в районе дома № 25 по Красному проспекту еще раньше — с 00:10 9 сентября по 23:55 11 сентября.

С парковками в этот день тоже будет проблематично

С парковками в этот день тоже будет проблематично

Поделиться

— Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска обеспечить размещение 25 биотуалетов и установку 10 мусорных контейнеров в местах проведения мероприятия. Управлению делами мэрии обеспечить предоставление, доставку, монтаж и последующий демонтаж турникетов, генераторов, рамок металлодетекторов, столов для организации досмотра, — говорится в проекте постановления.

В последние выходные мая в центре Новосибирская уже перекрывали несколько улиц — в городе проходил полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ».

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

бегперекрытия улицСибирский фестиваль бега
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...