Как пройдет полумарафон Раевича в 2021 году: дата соревнований, запреты и карта перекрытий дорог

В Новосибирске частично перекроют 22 улицы из-за полумарафона Раевича
Сибирский фестиваль бега в этом году все-таки состоится — сегодня власти опубликовали проект постановления о проведении мероприятия. Полумарафон Раевича пройдет 11 сентября с 8 до 18 часов, ограничения начнут действовать еще раньше — с 7 утра.
Всего в Новосибирске перекроют 22 участка улиц — мы нанесли их на карту.
Кроме перекрытий в центре запретят парковаться с 00:00 до 23:55 11 сентября на трех участках, а в районе дома
— Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска обеспечить размещение 25 биотуалетов и установку 10 мусорных контейнеров в местах проведения мероприятия. Управлению делами мэрии обеспечить предоставление, доставку, монтаж и последующий демонтаж турникетов, генераторов, рамок металлодетекторов, столов для организации досмотра, — говорится в проекте постановления.
В последние выходные мая в центре Новосибирская уже перекрывали несколько улиц — в городе проходил полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ».