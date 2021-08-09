Как пройдет полумарафон Раевича в 2021 году: дата соревнований, запреты и карта перекрытий дорог

Сибирский фестиваль бега в этом году все-таки состоится — сегодня власти опубликовали проект постановления о проведении мероприятия. Полумарафон Раевича пройдет 11 сентября с 8 до 18 часов, ограничения начнут действовать еще раньше — с 7 утра.

Всего в Новосибирске перекроют 22 участка улиц — мы нанесли их на карту.