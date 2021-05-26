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В выходные в Новосибирске снова перекроют центральные улицы — публикуем карту

Кроме того, на некоторых площадках нельзя будет парковаться

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Забег пройдет 30 мая, но из-за подготовки к нему некоторые улицы перекроют уже 29-го

Забег пройдет 30 мая, но из-за подготовки к нему некоторые улицы перекроют уже 29-го

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Из-за полумарафона в центре Новосибирска перекроют улицы

В воскресенье, 30 мая, в Новосибирске пройдет полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ». Из-за этого в оба выходных в центре города перекроют улицы.

— В соответствии с постановлением мэрии организатору — АНО «Физкультурно-спортивный центр "Гонка Героев"» — согласована подготовка к проведению полумарафона на площади Пименова с 00:10 27 мая до 09:00 31 мая, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, участок дороги на Кирова перекроют с 09:00 29 мая до 23:00 30 мая, а остальные улицы перекроют уже 30 мая с 06:00 до 18:00.

Кроме того, перекроют дворовые проезды в районе Заксобрания области и у домов на Кирова, 46 и Кирова, 48.

С 00:00 27 мая по 09:00 31 мая запретят парковку машин на площадке перед ГПНТБ, на Восход, 15.

30 мая с 06:00 до 18:00 на улице Кирова от улицы Восход до Каменской, на Октябрьской магистрали от Каменской до Серебренниковской и на Каменской от Октябрьской магистрали до Орджоникидзе тоже нельзя будет парковаться.

До этого улицы в городе перекрывали для репетиций и парада 9 Мая. О том, как в итоге прошел праздник, мы писали здесь.

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