В выходные в Новосибирске снова перекроют центральные улицы — публикуем карту

В воскресенье, 30 мая, в Новосибирске пройдет полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ». Из-за этого в оба выходных в центре города перекроют улицы.

— В соответствии с постановлением мэрии организатору — АНО «Физкультурно-спортивный центр "Гонка Героев"» — согласована подготовка к проведению полумарафона на площади Пименова с 00:10 27 мая до 09:00 31 мая, — сообщили в пресс-службе мэрии.



Так, участок дороги на Кирова перекроют с 09:00 29 мая до 23:00 30 мая, а остальные улицы перекроют уже 30 мая с 06:00 до 18:00.