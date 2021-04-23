Какие дороги перекроют 9 Мая в Новосибирске? Публикуем список и карту

В мэрии назвали улицы Новосибирска, которые перекроют к 9 Мая . Проект постановления появился на сайте мэрии в среду, 21 апреля .

— Ввести в период подготовки и проведения военного парада войск Новосибирского гарнизона (далее — военный парад) и артиллерийского салюта, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках улично-дорожной сети, — говорится в документе.