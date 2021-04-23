Какие дороги перекроют 9 Мая в Новосибирске? Публикуем список и карту

В центре Новосибирска перекроют дороги 7, 8 и
В мэрии назвали улицы Новосибирска, которые перекроют к
— Ввести в период подготовки и проведения военного парада войск Новосибирского гарнизона (далее — военный парад) и артиллерийского салюта, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках улично-дорожной сети, — говорится в документе.
Мы нанесли все перекрытия в День Победы и накануне праздника на онлайн-карту.
Так, 5 и 7 мая с 17:30 до 22:30 движение будет ограничено:
- по Красному проспекту на участке от Фабричной до Гоголя;
- по Мичурина на участке от Фрунзе до Орджоникидзе;
- по Ядринцевской на участке от Красного проспекта до Каменской;
- по Орджоникидзе на участке от Советской до Каменской;
- по Кирова на участке от Восхода до Каменской;
- по Октябрьской магистрали на участке от Каменской до Красного проспекта.
7 мая с 08:00 до 18:00 также хотят перекрыть движение по Депутатской от Красного проспекта до Серебренниковской.
Также 5 и 7 мая с 18:30 до 22:30 и 9 мая с 07:00 до 11:00 планируют ограничить движение по четной стороне Ипподромской на участке от Военной до Фрунзе.
9 мая в разное время перекроют почти все центральные улицы, причем ограничения введут сразу после полуночи. Перекрытия дорог продлятся до 23 часов. Полный список улиц, которые затронут ограничения в День Победы, читайте здесь.
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