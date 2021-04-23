23 апреля пятница
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 5/10
usd 76.42
eur 92.04
Тема дняИстории сибиряков, переехавших на юг

Все новости

Все новости

Какие дороги перекроют 9 Мая в Новосибирске? Публикуем список и карту

К празднику планируют перекрыть движение почти на всех центральных улицах

1 127
19Обсудить

Поделиться

Ограничение движения планируют ввести 5, 7 и <nobr class="_">9 мая</nobr>

Ограничение движения планируют ввести 5, 7 и 9 мая

Поделиться

В центре Новосибирска перекроют дороги 7, 8 и 9 мая на День Победы

В мэрии назвали улицы Новосибирска, которые перекроют к 9 Мая. Проект постановления появился на сайте мэрии в среду, 21 апреля.

— Ввести в период подготовки и проведения военного парада войск Новосибирского гарнизона (далее — военный парад) и артиллерийского салюта, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках улично-дорожной сети, — говорится в документе.

Мы нанесли все перекрытия в День Победы и накануне праздника на онлайн-карту.

Так, 5 и 7 мая с 17:30 до 22:30 движение будет ограничено:

  • по Красному проспекту на участке от Фабричной до Гоголя;
  • по Мичурина на участке от Фрунзе до Орджоникидзе;
  • по Ядринцевской на участке от Красного проспекта до Каменской;
  • по Орджоникидзе на участке от Советской до Каменской;
  • по Кирова на участке от Восхода до Каменской;
  • по Октябрьской магистрали на участке от Каменской до Красного проспекта.

7 мая с 08:00 до 18:00 также хотят перекрыть движение по Депутатской от Красного проспекта до Серебренниковской.

Также 5 и 7 мая с 18:30 до 22:30 и 9 мая с 07:00 до 11:00 планируют ограничить движение по четной стороне Ипподромской на участке от Военной до Фрунзе.

9 мая в разное время перекроют почти все центральные улицы, причем ограничения введут сразу после полуночи. Перекрытия дорог продлятся до 23 часов. Полный список улиц, которые затронут ограничения в День Победы, читайте здесь.

Вчера власти сообщили, какие мероприятия пройдут в городе 9 Мая — мы публиковали их расписание.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

парадпраздник
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (19)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...