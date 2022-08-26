На станции метро «Спортивная» в Новосибирске завершают установку раздвижных дверей на одной из платформ
Всего установят 40 дверей на двух
16 из 20 раздвижных дверей установили на одной из платформ строящейся станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Об этом сообщили в компании «СпецТрансСтрой».
— К 30 августа все двери будут смонтированы на данной платформе. Всего предусмотрена установка
В организации отметили, что на второй платформе уже закончили прокладывать кабельные лотки и кабельные линии. Это обеспечит питанием раздвижные двери.
Ранее в мэрии заявили, что на достройку двух станций Дзержинской линии метро и электродепо планируют потратить 26,7 миллиарда рублей.