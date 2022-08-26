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На станции метро «Спортивная» в Новосибирске завершают установку раздвижных дверей на одной из платформ

Всего установят 40 дверей на двух платформах — по 20 на каждую

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На второй платформе уже закончили прокладывать кабельные лотки и кабельные линии

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16 из 20 раздвижных дверей установили на одной из платформ строящейся станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Об этом сообщили в компании «СпецТрансСтрой».

— К 30 августа все двери будут смонтированы на данной платформе. Всего предусмотрена установка 40 дверей на двух платформах из расчета по 20 дверей на каждой платформе. На первой платформе выполнено обрамление всех дверных проемов, ведутся подготовительные работы для установки дверей, — отметили в компании.

В организации отметили, что на второй платформе уже закончили прокладывать кабельные лотки и кабельные линии. Это обеспечит питанием раздвижные двери.

Ранее в мэрии заявили, что на достройку двух станций Дзержинской линии метро и электродепо планируют потратить 26,7 миллиарда рублей.

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МетроСпортивная
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