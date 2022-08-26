На станции метро «Спортивная» в Новосибирске завершают установку раздвижных дверей на одной из платформ

16 из 20 раздвижных дверей установили на одной из платформ строящейся станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Об этом сообщили в компании «СпецТрансСтрой».



— К 30 августа все двери будут смонтированы на данной платформе. Всего предусмотрена установка 40 дверей на двух платформах из расчета по 20 дверей на каждой платформе. На первой платформе выполнено обрамление всех дверных проемов, ведутся подготовительные работы для установки дверей, — отметили в компании.

