«Безумные пробки в сторону Немировича»: на Сибиряков-Гвардейцев гигантский затор — рассказываем, что произошло
Вечером автомобилисты тратили на поездку около трех часов
Вечером 23 августа в Новосибирске собралась трехкилометровая пробка на улице Сибиряков-Гвардейцев, затор сохраняется и днем 24 августа. Там ремонтируют теплотрассу.
— Из-за ремонта и сужения с четырех до одной полосы на перекрестке Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко безумные пробки в сторону Немировича. Параллельно ремонт дороги на Советском шоссе, на Винаповском мосту, который альтернатива объезда. Вчера вечером дорога с Северного проезда до «Сан Сити» заняла 2 часа 40 минут. Можно до Барнаула доехать, — поделился читатель НГС Евгений Зюрин.
В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» НГС сообщили, что на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко меняют участок трубопровода. Дефект трубы заметили ранее.
— Приступили к его устранению сразу по завершении другого ремонта по Немировича-Данченко — на пересечении с улицей Телевизионной. Одновременное устранение двух повреждений полностью заблокировало бы движение по Немировича-Данченко, поэтому приняли решение провести работы последовательно, — пояснили в СГК.
Работы планируют завершить сегодня, затем благоустройство участка выполнит подрядчик.
Ранее в Новосибирске отремонтировали дорогу на улице Мясниковой, работы на которой контролировал лично мэр Анатолий Локоть. Посмотрите, как теперь выглядит этот участок.