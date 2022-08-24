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«Безумные пробки в сторону Немировича»: на Сибиряков-Гвардейцев гигантский затор — рассказываем, что произошло

Вечером автомобилисты тратили на поездку около трех часов

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Ремонтные работы начали 23 августа

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Вечером 23 августа в Новосибирске собралась трехкилометровая пробка на улице Сибиряков-Гвардейцев, затор сохраняется и днем 24 августа. Там ремонтируют теплотрассу.

— Из-за ремонта и сужения с четырех до одной полосы на перекрестке Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко безумные пробки в сторону Немировича. Параллельно ремонт дороги на Советском шоссе, на Винаповском мосту, который альтернатива объезда. Вчера вечером дорога с Северного проезда до «Сан Сити» заняла 2 часа 40 минут. Можно до Барнаула доехать, — поделился читатель НГС Евгений Зюрин.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка начинается в районе дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, 51/1 и заканчивается на перекрестке с Немировича-Данченко

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка начинается в районе дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, 51/1 и заканчивается на перекрестке с Немировича-Данченко

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В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» НГС сообщили, что на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко меняют участок трубопровода. Дефект трубы заметили ранее.

— Приступили к его устранению сразу по завершении другого ремонта по Немировича-Данченко — на пересечении с улицей Телевизионной. Одновременное устранение двух повреждений полностью заблокировало бы движение по Немировича-Данченко, поэтому приняли решение провести работы последовательно, — пояснили в СГК.

Работы планируют завершить сегодня, затем благоустройство участка выполнит подрядчик.

Ранее в Новосибирске отремонтировали дорогу на улице Мясниковой, работы на которой контролировал лично мэр Анатолий Локоть. Посмотрите, как теперь выглядит этот участок.

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Немировича-ДанченкоСГКСибиряков-ГвардейцевПробкиРемонт теплосетей
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