«Безумные пробки в сторону Немировича»: на Сибиряков-Гвардейцев гигантский затор — рассказываем, что произошло

Вечером 23 августа в Новосибирске собралась трехкилометровая пробка на улице Сибиряков-Гвардейцев, затор сохраняется и днем 24 августа. Там ремонтируют теплотрассу.

— Из-за ремонта и сужения с четырех до одной полосы на перекрестке Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко безумные пробки в сторону Немировича. Параллельно ремонт дороги на Советском шоссе, на Винаповском мосту, который альтернатива объезда. Вчера вечером дорога с Северного проезда до «Сан Сити» заняла 2 часа 40 минут. Можно до Барнаула доехать, — поделился читатель НГС Евгений Зюрин.