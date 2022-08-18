На Родниках достроили шикарную «дорогу Локтя» — на ее фоне другие улицы стали убогими (смотрите сами)

И нашел одну большую решетку, вот она на снимке. Не знаю, достаточно ли этого было для прежних условий, но сейчас, если кольцо регулярно топит, явно нужно что-то здесь улучшать.



Сильный ливень прошел в Новосибирске 13 августа. НГС следил за последствиями стихии в онлайн-трансляции. Посмотрите, что происходит на улицах при таких ливнях.

