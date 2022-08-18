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Фоторепортаж

На Родниках достроили шикарную «дорогу Локтя» — на ее фоне другие улицы стали убогими (смотрите сами)

Мэр Локоть лично контролировал и принимал решения по ремонту улицы Мясниковой

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Новая дорога выходит на храм

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На этой неделе на Родниках запущено рабочее движение по участку улицы Мясниковой, который не успели доделать в прошлом году — мэр Локоть лично контролировал и принимал решения по ремонту этой улицы. Давайте посмотрим, что в итоге получилось, как сквозное движение по Мясниковой улучшит ситуацию на Родниках и как строительство нового участка улицы повлияло на затопление кольца на улице Курчатова.

Три этапа строительства

Три этапа строительства

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Улица Мясниковой строилась поэтапно, на картинке вы можете видеть первый зеленый участок, второй — синий и третий — красный, который перенесся на это лето с прошлого года. Тогда улицу не смогли закончить из-за проблем с проходящей рядом теплотрассой, Анатолий Локоть решил, что лучше не торопиться, повременить и сделать всё по-человечески.

Дорога ровная, широкая

Дорога ровная, широкая

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Эта новая дорога улучшает транспортное сообщение на Родниках, ускоряет путь со стороны улицы Фадеева в южную часть микрорайона, разгружает забитый и аварийный перекресток Тюленина — Гребенщикова. Давайте проедем и посмотрим, что получилось. Мы видим широкую 4-полосную дорогу, столбы освещения, автобусные остановки. Асфальт вроде ровный, дефектов нет.

Переходы со светофорами

Переходы со светофорами

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Оборудованы несколько пешеходных переходов со светофорами, которые пока не работают. Нет пока и разметки — всё это обещали сделать в ближайшие дни.

Перекресток укатали в новый асфальт

Перекресток укатали в новый асфальт

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Само пересечение улицы Мясниковой с Тюленина кардинально перестроено. Установлены светофоры, оборудованы островки, смонтировано пешеходное ограждение. Теперь с Мясниковой можно будет повернуть налево на Тюленина на зеленый сигнал светофора.

Островок на изгибе дороги

Островок на изгибе дороги

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Не совсем понятно, зачем такие большие островки, например, при движении по улице Тюленина в сторону Снегирей. Вы заходите в достаточно крутую левую дугу и выступающий островок несколько мешает. Ну да ладно.

Подрядчик строительства дороги — ООО «СпецТрансСтрой». Владельцы компании — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры», ООО «Сибирский Поликомпозит». Стоимость контракта на строительство дороги — 105 миллионов рублей. Компания также ведет реконструкцию в районе площади Лыщинского и работы на станции метро «Спортивная».

— Завершены работы по устройству финишного слоя асфальтобетона. На этой неделе будет выполнено обустройство дороги, нанесена разметка, подключены светофорные объекты. Новый участок разгружает дороги микрорайона, сокращает путь к социально значимым объектам, повышает безопасность. Широкополосная современная магистраль построена взамен старой дороги. ООО «СпецТрансСтрой» уложило новое основание, выполнило устройство выравнивающего слоя дорожной одежды и устройство тротуаров, выполнило благоустройство территории и устройство ливневой канализации и дождеприемников. Здесь построены две остановки общественного транспорта, три светофора, обустроены 6 новых примыканий к автодороге, — рассказывают в пресс-службе подрядчика.

Разбитая улица Тюленина

Разбитая улица Тюленина

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Но вот какой вопрос тут возникает. Свою часть работы подрядчик выполнил, укатал в новый асфальт большое пересечение улиц Тюленина и Мясниковой. А до этого места и после старый асфальт как был, так и остался, и на контрасте с новым та же улица Тюленина выглядит прям совсем уж убого.

Состояние полотна

Состояние полотна

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А ведь это 6-полосная магистраль районного значения, здесь ходит большое количество общественного транспорта. Вот пример состояния дорожного полотна напротив детской поликлиники по ул. Тюленина, 9. Из-за таких ям автомобили были вынуждены шарахаться вправо и влево, что чревато возникновением аварийных ситуаций. А ведь рядом пешеходный переход, вокруг дети и матери с младенцами, идущие в поликлинику. Недавно ямы заделали какой-то смесью, но лучше не стало, да и надолго ли эта смесь.

Много лет ремонта нет

Много лет ремонта нет

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На пересечении Тюленина и Гребенщикова вот уже лет 8 как был разбитый асфальтобетон с открытыми швами, так и остается. Автомобили вынуждены снижать скорость, потом ускоряться в надежде миновать перекресток — в результате регулярные столкновения. «Восемь лет!», как говорится.

Состояние участка ул. Мясниковой

Состояние участка ул. Мясниковой

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А это старый участок улицы Мясниковой уже на подступах к транспортному кольцу на улице Курчатова — просто бомба упала. Неужели власти не догадались провести ремонт всей этой артерии, раз уж отгрохали такую новую улицу? Мы отправили в мэрию Новосибирска вопросы, когда и какой ремонт будет проведен на улицах Тюленина и Мясниковой.

Потоки воды к кольцу

Потоки воды к кольцу

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Что касается самого транспортного кольца на улице Курчатова — 16 августа мэр Локоть заявил, что кольцо стало топить сильнее, потому что новая улица Мясниковой ускоряет «доставку» потоков воды до кольца (которое расположено в низине) при ливнях.

— Второй раз за это лето мы сталкиваемся с подтоплением развязки на улице Курчатова. Я делаю вывод, что это системный вопрос. Причина подтопления может быть в построенной улице Мясниковой. Если раньше потоки воды распределялись по грунту, то сейчас они по улице, как по водотоку, стекают к кольцу, добавляясь к той воде, что течет по Курчатова и другим улицам, — заявил мэр.

— Это глобальная проблема. Она должна рассматриваться в комплексе. Необходимо смоделировать всю ситуацию и принять правильные проектные решения по приведению системы ливневых стоков к реалиям сегодняшнего дня, — отметили в пресс-службе ООО «СпецТрансСтрой».

Малая решетка на кольце

Малая решетка на кольце

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В итоге мэр поручил подчиненным разобраться и представить новые решения по отводу воды.

Я, конечно, не эксперт в ливневой канализации, в отличие от некоторых, которые при каждом мощном ливне впадают в истерику, мол, что «ливневок в городе нет!». Но решил лично осмотреть кольцо — нашел тут одну маленькую решетку ливневой канализации.

Большая решетка на кольце

Большая решетка на кольце

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И нашел одну большую решетку, вот она на снимке. Не знаю, достаточно ли этого было для прежних условий, но сейчас, если кольцо регулярно топит, явно нужно что-то здесь улучшать.

Сильный ливень прошел в Новосибирске 13 августа. НГС следил за последствиями стихии в онлайн-трансляции. Посмотрите, что происходит на улицах при таких ливнях.

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