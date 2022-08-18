На Вокзальной магистрали появились металлические ограждения — они не понравились мэру

— Забор устанавливает бизнес-центр за свой счет. При высокой интенсивности пешеходного движения на тротуаре, а также связи с тем, что запрещена остановка транспортных средств вдоль тротуара мы по ГОСТу обязаны были установить забор, чтобы исключить попадания в опасную зону людей. Также есть много недобросовестных пешеходов, которые ходят не по тротуарам, а по зеленым насаждениям, которые мы посадили. Для сохранности благоустройства в частности устанавливаем забор, — пояснила Светлана Драгунова.