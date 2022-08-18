На Вокзальной магистрали появились металлические ограждения — они не понравились мэру
Конструкция появилась возле бизнес-центра
На Вокзальной магистрали в Новосибирске начали устанавливать забор, который отделяет проезжую часть от тротуара. Металлическую конструкцию уже возвели у бизнес-центра по адресу Вокзальная магистраль, 16.
Как сообщила НГС генеральный директор бизнес-центра Светлана Драгунова, разрешение на установку забора выдали в мэрии Новосибирска в рамках благоустройства территории.
— Забор устанавливает бизнес-центр за свой счет. При высокой интенсивности пешеходного движения на тротуаре, а также связи с тем, что запрещена остановка транспортных средств вдоль тротуара мы по ГОСТу обязаны были установить забор, чтобы исключить попадания в опасную зону людей. Также есть много недобросовестных пешеходов, которые ходят не по тротуарам, а по зеленым насаждениям, которые мы посадили. Для сохранности благоустройства в частности устанавливаем забор, — пояснила Светлана Драгунова.
По поводу железного ограждения на Вокзальной магистрали высказался мэр Анатолий Локоть во время встречи с журналистами 18 августа.
— Мне тоже не нравится. Эти ограждения с одной стороны не украшают наш город, с другой стороны техника не может пройти для уборки снега. Поэтому мы стараемся выбирать альтернативу и где есть возможность заменить металлическое ограждение живой изгородью. Здесь работы проводятся частным инвестором, надеемся, что это временное решение и после того, как будут высажена живая изгородь мы вернемся к вопросу убрать это железное ограждение.
Напомним, в 2021 году на Вокзальной магистрали проводили реконструкцию. Все работы проходили в рамках подготовки к МЧМ-2023, который позже отменили в России. Тогда мэрия Новосибирска выделила отдельную полосу для общественного транспорта, ликвидировав при этом все парковки. А вдоль проезжей части железные заборы должны были заменить на зеленую изгородь. Однако на деле на выделенной полосе люди продолжили оставлять автомобили, а озеленение еще не было завершено до конца, прежде на улице проводили стрижку деревьев.
Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска для разъяснения ситуации.
В прошлом году реконструкция Вокзальной магистрали стала одной из главных городских тем. В бой вступили автомобилисты и урбанисты, которые до сих пор ругаются из-за выделенной полосы для движения общественного транспорта.