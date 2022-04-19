Благоустройство Вокзальной магистрали: мэрия назвала сумму, которую потратит на урны и кустарники
В этом году там посадят деревья и кустарники
В 2022 году на Вокзальной магистрали обещали посадить новые деревья и кустарники и установить лавочки и урны. Мэрия Новосибирска назвала суммы, которые потратит на это.
Проект благоустройства Вокзальной магистрали курируют Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска и управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска. В этом году на территории улицы обещают высадить 110 штук липы мелколистной «Гринспаер» и 8000 саженцев кизильника «Блестящего». На покупку лип и их посадку потратят 3,7 миллиона рублей, по 34 тысячи за штуку. На кизильник потратят 1,5 миллиона рублей. Каждый куст стоит 195 рублей. При этом 11 апреля начали сносить растущие деревья.
— Согласно выданному разрешению на снос, замену, обрезку зеленых насаждений на Вокзальной магистрали будет снесено 30 деревьев (яблоня, тополь, береза, черемуха), заменено 104 дерева (яблоня, тополя, березы, боярышник, черемуха, сирень, вяз), формовочная и санитарная обрезка будет произведена на 20 деревьях, — ответили в ответ на запрос в мэрии Новосибирска.
Сносом, обрезкой и посадкой деревьев занимается МАУ «Горзеленхоз». Специалисты учреждения занимаются также установкой лавочек и урн. Для благоустройства магистрали будет куплено 23 урны и 45 парковых скамеек. На это потратят 4,2 миллиона рублей.
— На Вокзальной магистрали планируется высадить однолетние цветы в ассортименте. Обозначить стоимость цветочного оформления не представляется возможным в связи с тем, что все однолетние цветы закупаются для всего цветочного оформления города, а не только для Вокзальной магистрали, — пояснили в мэрии Новосибирска.
В итоге в этом году на благоустройство Вокзальной магистрали потратят 9,4 миллиона рублей.
Самое масштабное вложение в обновление Вокзальной магистрали было в 2021 году. В октябре был заключен госконтракт с ООО «РОАД» на 121,3 миллиона рублей. По контракту подрядная организация выполнила фрезерование, обустроила дополнительный слой покрытия дорог, заменила бортовые камни, починила тротуары и отремонтировала колодцы канализации. Также по контракту подрядчик заменил и установил недостающие секции пешеходного ограждения, отремонтировал 5 светофорных объектов и заменил 232 дорожных знака. Ремонт дороги выполнялся по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Дороги починили на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Ленина и на участке от улицы Ленина до улицы Челюскинцев в Железнодорожном районе.
ООО «РОАД» зарегистрировали в декабре 2008 года. Единственный учредитель — Сергей Котенко. В 2020 году выручка фирмы составила 131,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 17,8 миллиона рублей. Компания выигрывала аукционы на ремонт дороги для ДЭУ
Под благоустройство Вокзальной магистрали не попали линии наружного освещения.
В 2021 году краеугольным камнем благоустройства Вокзальной магистрали стали парковки, которые по проекту решили убрать. В феврале 2020 года в мэрии заявили, что могут сделать новые парковочные места для инвалидов рядом с Вокзальной магистралью.