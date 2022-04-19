Благоустройство Вокзальной магистрали: мэрия назвала сумму, которую потратит на урны и кустарники

В 2022 году на Вокзальной магистрали обещали посадить новые деревья и кустарники и установить лавочки и урны. Мэрия Новосибирска назвала суммы, которые потратит на это.

Проект благоустройства Вокзальной магистрали курируют Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска и управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска. В этом году на территории улицы обещают высадить 110 штук липы мелколистной «Гринспаер» и 8000 саженцев кизильника «Блестящего». На покупку лип и их посадку потратят 3,7 миллиона рублей, по 34 тысячи за штуку. На кизильник потратят 1,5 миллиона рублей. Каждый куст стоит 195 рублей. При этом 11 апреля начали сносить растущие деревья.