Как в Новосибирске ремонтируют центр города — смотрим на Ядринцевскую

Ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжается. Сейчас ночные работы ведут на улице Ядринцевской. Фотограф НГС Александр Ощепков побывал там и показал в 7 снимках, как преображается центр города Новосибирска под покровом темноты.



Улица Ядринцевская является одним из 21 объекта, которые должны быть отремонтированы в рамках долгосрочного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирске. В работе используются новые технологии работы и два вида контроля за качеством.

