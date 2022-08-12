Как в Новосибирске ремонтируют центр города — смотрим на Ядринцевскую
В Минтранспорте заверили, что первая колея здесь появится не раньше чем через 3 года
Ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжается. Сейчас ночные работы ведут на улице Ядринцевской. Фотограф НГС Александр Ощепков побывал там и показал в 7 снимках, как преображается центр города Новосибирска под покровом темноты.
Улица Ядринцевская является одним из 21 объекта, которые должны быть отремонтированы в рамках долгосрочного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирске. В работе используются новые технологии работы и два вида контроля за качеством.
— Качество выполнения работ контролирует как заказчик управления дорожного строительства своими силами, силами своей лаборатории, так и с помощью независимого контроля, который мы привлекли по комплексным процедурам, — это «Строительная лаборатория» города Томска, — рассказал начальник управления дорожного строительства Виктор Хихлов.
Вчерашние работы не обошлись без погрешностей — из-за плохой организации регулирования дорожного движения при подготовке основания для укладки смеси по покрытию проехали машины. Это может привести к некачественному покрытию. Но Антон Мирошниченко, начальник управления дорожного комплекса Министерства транспорта, заверил, что независимый контроль взял это на заметку:
— Если на участках работ, где проезжали автомобили, будут выявлены какие-то недостатки, то подрядчик будет переделывать их.
Сейчас в Новосибирске для ремонта дорог применяют новую технологию Superpave. Это объемный метод проектирования асфальтобетонного покрытия. Как объясняет Василий Лаврентьев, начальник отдела лабораторного контроля МКУ «УДС», этот метод лучше по физико-механическим характеристикам.
— Сейчас мы можем отобрать асфальтобетонную смесь, в лабораторных условиях ее заформовать, поставить на определенное оборудование и посмотреть параметры, характеристики, сколько у нас будет колей, — делится Лаврентьев.
Первую колею он обещает не раньше, чем через три-пять лет.
В текущем году общее количество объектов национального проекта «БКД» — это 107, из них 96 — вводные объекты. В Новосибирске — это 21 объект, из которых в настоящий момент 4 введены в эксплуатацию.
— Практически по всем остальным объектам работы завершены, и организовываются рабочие приемочные комиссии. Дорожные работы будут выполнены в сезон и в срок, — обещает Антон Мирошниченко.
Недавно мы показали, как продвигается ремонт дороги до аэропорта Толмачево.