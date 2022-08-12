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Как в Новосибирске ремонтируют центр города — смотрим на Ядринцевскую

В Минтранспорте заверили, что первая колея здесь появится не раньше чем через 3 года

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Улица Ядринцевская входит в программу ремонта как часть гостевого маршрута, по которому планировали провозить участников и зрителей Молодежного чемпионат мира по хоккею

Улица Ядринцевская входит в программу ремонта как часть гостевого маршрута, по которому планировали провозить участников и зрителей Молодежного чемпионат мира по хоккею

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Ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжается. Сейчас ночные работы ведут на улице Ядринцевской. Фотограф НГС Александр Ощепков побывал там и показал в 7 снимках, как преображается центр города Новосибирска под покровом темноты.

Улица Ядринцевская является одним из 21 объекта, которые должны быть отремонтированы в рамках долгосрочного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирске. В работе используются новые технологии работы и два вида контроля за качеством.

— Качество выполнения работ контролирует как заказчик управления дорожного строительства своими силами, силами своей лаборатории, так и с помощью независимого контроля, который мы привлекли по комплексным процедурам, — это «Строительная лаборатория» города Томска, — рассказал начальник управления дорожного строительства Виктор Хихлов.

Общая площадь покрытия ремонта улицы Ядринцевской — 2950 квадратных метров

Общая площадь покрытия ремонта улицы Ядринцевской — 2950 квадратных метров

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Строительный контроль присутствует на объектах ремонта постоянно

Строительный контроль присутствует на объектах ремонта постоянно

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Вчерашние работы не обошлись без погрешностей — из-за плохой организации регулирования дорожного движения при подготовке основания для укладки смеси по покрытию проехали машины. Это может привести к некачественному покрытию. Но Антон Мирошниченко, начальник управления дорожного комплекса Министерства транспорта, заверил, что независимый контроль взял это на заметку:

— Если на участках работ, где проезжали автомобили, будут выявлены какие-то недостатки, то подрядчик будет переделывать их.

Работы продолжаются на 2-й Станционной улице, Кедровой, Гусинобродском шоссе, а также на улицах Ватутина, Волочаевской и Ипподромской

Работы продолжаются на 2-й Станционной улице, Кедровой, Гусинобродском шоссе, а также на улицах Ватутина, Волочаевской и Ипподромской

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Сейчас в Новосибирске для ремонта дорог применяют новую технологию Superpave. Это объемный метод проектирования асфальтобетонного покрытия. Как объясняет Василий Лаврентьев, начальник отдела лабораторного контроля МКУ «УДС», этот метод лучше по физико-механическим характеристикам.

— Сейчас мы можем отобрать асфальтобетонную смесь, в лабораторных условиях ее заформовать, поставить на определенное оборудование и посмотреть параметры, характеристики, сколько у нас будет колей, — делится Лаврентьев.

Общий объем средств, выделенный на проект «Безопасные и качественные дороги», — 9,8 млрд рублей

Общий объем средств, выделенный на проект «Безопасные и качественные дороги», — 9,8 млрд рублей

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Первую колею он обещает не раньше, чем через три-пять лет.

Городу Новосибирску выделено 2,2 млрд рублей на ремонт дорог в рамках национального проекта

Городу Новосибирску выделено 2,2 млрд рублей на ремонт дорог в рамках национального проекта

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В текущем году общее количество объектов национального проекта «БКД» — это 107, из них 96 — вводные объекты. В Новосибирске — это 21 объект, из которых в настоящий момент 4 введены в эксплуатацию.

— Практически по всем остальным объектам работы завершены, и организовываются рабочие приемочные комиссии. Дорожные работы будут выполнены в сезон и в срок, — обещает Антон Мирошниченко.

Недавно мы показали, как продвигается ремонт дороги до аэропорта Толмачево.

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