Ливневки в Академгородке не планируется ремонтировать в ближайший год — на той неделе улицы затопило
В мэрии причиной потопа называют недостаточную пропускную способность старых коллекторов
Часть ливневок в Академгородке, улицы которого серьезно затопило во время недавнего ливня, не прочищали или прочищали в прошлом году. Об этом журналисту НГС сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Так, ливневку на Демакова последний раз прочищали летом 2021 года, на проспекте Строителей — в апреле этого года. Ливневку, которая собирает воду с улицы Российской, не прочищали вообще. В прошлое воскресенье, 7 августа, все эти улицы были затоплены.
Как рассказали в пресс-центре мэрии, на этих улицах каждый день проводят механизированную уборку и ручной сбор мусора из ливневок. За ливневые канализации там отвечает муниципальное предприятия «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры». Они делают ремонт и чистят их.
— Основной причиной подтопления на указанных улицах является недостаточная пропускная способность ливневых коллекторов. Сеть ливневой канализации в нижней зоне Академгородка строилась в 70-е годы прошлого века, — объяснили в мэрии.
С тех пор улицы застроились, а пропускная способность коллекторов не изменилась:
— Поэтому при выпадении значительного количества осадков за короткий период времени требуется определенное время для приема канализационной сетью всего объема выпавших стоков, — добавили в городской администрации.
Там же отметили, что 7 августа 2022 года в районе Академгородка выпало 17 мм осадков — это практически треть месячной нормы (59 мм).
После окончания дождей ливневки очистили от мусора. В мэрии добавили, что в бюджет не заложены расходы на реконструкцию ливневок Академгородка в 2022–2023 году.
Вечером 7 августа в Новосибирске прошел сильный дождь. В результате в Советском районе оказались затоплены несколько улиц, машинам было сложно проехать по дорогам. Здесь мы собрали несколько видео с того дня, а тут можно посмотреть фото.