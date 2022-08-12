Ливневки в Академгородке не планируется ремонтировать в ближайший год — на той неделе улицы затопило

Часть ливневок в Академгородке, улицы которого серьезно затопило во время недавнего ливня, не прочищали или прочищали в прошлом году. Об этом журналисту НГС сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Так, ливневку на Демакова последний раз прочищали летом 2021 года, на проспекте Строителей — в апреле этого года. Ливневку, которая собирает воду с улицы Российской, не прочищали вообще. В прошлое воскресенье, 7 августа, все эти улицы были затоплены.